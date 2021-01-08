Ціна на газ: скільки лучанам доведеться платити у січні





Про це повідомляє



Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати їх можуть лише в сторону зниження.



На січень 2022 року свій цінник знизив лише один постачальник – Херсонська обласна енергопостачальна компанія. У попередні місяці вона давала найвищу ціну в рейтингу (13,5 грн за куб). Тепер же за кубометр просить 9,98 грн.



Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна в рейтингу).



Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.



Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).



Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за куб), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за куб), Палівенерго (7,90 грн за куб), Енергогарантія (7,95 грн за куб).



Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початком 2022 року газ для побутових споживачів не подорожчає. До кінця квітня діятимуть поточні річні базові пропозиції.Про це повідомляє ГазПравда. Газопостачальні компанії традиційно переглядають їх раз на місяць, проте за умовами контрактів змінювати їх можуть лише в сторону зниження.На січень 2022 року свій цінник знизив лише один постачальник – Херсонська обласна енергопостачальна компанія. У попередні місяці вона давала найвищу ціну в рейтингу (13,5 грн за куб). Тепер же за кубометр просить 9,98 грн.Решта компаній залишила цінники незмінними. Тож вартість газу в січні 2022 року, залежно від постачальника, коливатиметься від 7,799 до 11,99 грн за кубометр (це тепер максимальна ціна в рейтингу).Одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.Рейтинг найвигідніших пропозицій стартує з 7,799 грн за кубометр. Таку ціну запропонувала компанія Енерджі Трейд Груп (ETG.UA).Лише на 0,001 грн більше – 7,80 грн за куб – просить компанія Neogas. Далі йдуть(7,88 грн за куб), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за куб), Палівенерго (7,90 грн за куб), Енергогарантія (7,95 грн за куб).Газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 грн за кубометр.

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