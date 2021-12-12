вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків

У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків
У Ківерцях поліція розслідує ймовірне неналежне виконання професійних обов'язків медиками місцевої лікарні щодо надання допомоги громадянину Народної Республіки Бангладеш. Чоловік помер трохи менше 2 років тому. Згодом справу закрили, але тепер знову відкрили через нові факти.

Про це йдеться в ухвалі Ківерцівського районного суду.

Із документу відомо, що 29 грудня 2021 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цій справі.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що чоловіка з Бангладеш, який утримувався у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців, «швидкою» доставили у реанімацію лікарні в Ківерцях. Згодом з реанімації його перевели на стаціонарне лікування в терапевтичне відділення, у якому він помер.

Поставлений іноземцеві діагноз – цироз печінки невиясненої етіології, ст. декомпенсації. Гепатоцелюлярна недостатність ІІ ст. та портальна гіпертензія ІІ-ІІІ ст. Спленомегалія. Асцит.

Утім, медики лікарні не повідомили про смерть іноземця у поліцію, як того вимагає відповідний наказ.

Це, вважають у поліції, може свідчити про можливе бажання приховати неналежні дії медичних працівників, які призвели до тяжких наслідків, а саме смерті людини.

У поліції відкрили кримінальну справу, яку через два місяці закрили «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Однак, через рік – у березні 2021 року – постанову про закриття провадження скасували як незаконну у зв`язку з непроведенням усіх необхідних слідчих дій та передчасністю прийнятого рішення.

«Наразі органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що має місце факт вчинення кримінального правопорушення», - йдеться в ухвалі суду. Тож, слідство просить суд продовжити термін досудового розслідування.

Суд задовольнив клопотання й дозволив продовжити досудове розслідування на пів року – до 1 липня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, лікарня, іноземець, Ківерці, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях
Сьогодні, 12:51
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:30
У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків
Сьогодні, 12:08
На вулиці Лесі Українки вандали знищили ще кілька витинанок
Сьогодні, 11:47
Ціна на газ: скільки лучанам доведеться платити у січні
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні На Волині Jeep влетів у Mercedes: двоє людей – у лікарні
12 грудень, 2021, 13:29
Померлого волинянина, який отримав негативний тест на COVID-19, ховатимуть у мішку. ВІДЕО Померлого волинянина, який отримав негативний тест на COVID-19, ховатимуть у мішку. ВІДЕО
22 квітень, 2021, 09:48
На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка
17 березень, 2020, 22:41
Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку
12 березень, 2020, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дітей від 6 місяців до 6 років обов'язково щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 13:23
 0
На Волині вже почали колоти бустерну дозу вакцини
Сьогодні, 13:05
 0
Ковель — одне з перших міст України, де дякують платникам податків, а не чиновникам
Сьогодні, 12:58
 0
На Волині на пів тисячі скорочують кількість «ковідних» ліжок у лікарнях
Сьогодні, 12:51
 0
За місяць взяв із вебкам-моделей майже 3000 доларів: деталі затримання поліцейського у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8