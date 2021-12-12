У лікарні на Волині помер іноземець: поліція розслідує можливу халатність медиків





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Із документу відомо, що 29 грудня 2021 року до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цій справі.



Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що чоловіка з Бангладеш, який утримувався у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців, «швидкою» доставили у реанімацію лікарні в Ківерцях. Згодом з реанімації його перевели на стаціонарне лікування в терапевтичне відділення, у якому він помер.



Поставлений іноземцеві діагноз – цироз печінки невиясненої етіології, ст. декомпенсації. Гепатоцелюлярна недостатність ІІ ст. та портальна гіпертензія ІІ-ІІІ ст. Спленомегалія. Асцит.



Утім, медики лікарні не повідомили про смерть іноземця у поліцію, як того вимагає відповідний наказ.



Це, вважають у поліції, може свідчити про можливе бажання приховати неналежні дії медичних працівників, які призвели до тяжких наслідків, а саме смерті людини.



У поліції відкрили кримінальну справу, яку через два місяці закрили «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Однак, через рік – у березні 2021 року – постанову про закриття провадження скасували як незаконну у зв`язку з непроведенням усіх необхідних слідчих дій та передчасністю прийнятого рішення.



«Наразі органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що має місце факт вчинення кримінального правопорушення», - йдеться в ухвалі суду. Тож, слідство просить суд продовжити термін досудового розслідування.



Суд задовольнив клопотання й дозволив продовжити досудове розслідування на пів року – до 1 липня 2022 року.

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