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7 січня на Волині: гортаючи календар

7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні християни східного обряду відзначають свято Різдва Христового.

Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!

7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.

Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.

7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.

7 січня 1945 року вийшов перший номер ківерцівської районної газети «Ленінський шлях», яка згодом стала називатися «Ленінським шляхом». З 1991 року видання має назву «Вільним шляхом».

У цей же день вперше побачила світ і рожищенська районна газета «Більшовицький шлях», яка згодом називалася «Сталінська правда», «Прапор комунізму», «Світло Жовтня». З 1991 року вона отримала назву «Наш край».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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