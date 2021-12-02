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Туреччина продовжила обмеження на в’їзд для іноземних туристів

Туреччина продовжила обмеження на в’їзд для іноземних туристів
Влада Туреччини продовжила карантинні обмеження для авіапасажирів до 31 березня 2022 року.

Про це пише ТСН з посиланням на Аvianews.com.

Відтак, туристам для в'їзду до Туреччини необхідно мати негативний результат тесту, сертифікат про вакцинацію або доказ про одужання від COVID-19. При цьому, сертифікат про вакцинацію діє лише в тому випадку, коли людина отримала повний курс щеплень, і з моменту отримання останньої дози пройшло не менше 14 днів.

Нещеплені туристи, або ті, хто поки не завершив курс вакцинації, можуть в'їхати до Туреччини за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген. Слід зазначити, що термін дії ПЛР-тесту становить 72 години, а антиген-тесту — 48 годин. Довідка про одужання діє пів року. Отримати її можна лише в тому разі, якщо з моменту підтвердження позитивного результату ПЛР-тесту пройшло 28 днів.

Наразі бустерного щеплення Туреччина не вимагає. Країна визнає всі вакцини, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для екстреного використання.

Для дітей віком до 12 років тести та щеплення не обов’язкові. Крім того, уникнути обмежень можуть ті туристи, які прямують через аеропорти Туреччини транзитом до третіх країн і не виходять на територію Туреччини.

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Теги: Туреччина, туристи, обмеження
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