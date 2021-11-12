Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО

Для потреб Заборольського ліцею №32 придбали шкільний автобус марки «Богдан» на 29 посадкових місць. Його закупили на умовах співфінансування з міського та державного бюджетів.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.Міський головарозповів, що на придбання автобуса з бюджетів порівну виділили по 975 тисяч гривень.«Сьогодні це найбільший навчальний заклад в Луцькій громаді серед усіх приєднаних сіл. Тут доволі велика територія обслуговування, тому необхідно довозити дітей на навчання, аби вони мали можливість вчитись в нормальних умовах. Хочеться, щоб діти їздили з комфортом. Важливо, щоб транспорт був безпечним. В цьому ж автобусі є паски безпеки на усіх сидіннях», - зазначив Ігор Поліщук.За словами директора ліцею, це вже другий автобус, який довозить дітей на навчання. У придбанні нового була нагальна необхідність, адже до навчального закладу довозять 250 дітей з шести населених пунктів - Великого Омеляника, Тарасового, Богушівки, Антонівки, Олександрівки та Всеволодівки.Міський голова також розповів, що влада працює над розбудовою ліцею, адже він перенасичений учнями. Новий корпус вже збудований, залишилось зробили внутрішні роботи. Нині ж у ліцеї двозмінне навчання. Останній урок закінчується о 19-20 годині.