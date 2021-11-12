Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Для потреб Заборольського ліцею №32 придбали шкільний автобус марки «Богдан» на 29 посадкових місць. Його закупили на умовах співфінансування з міського та державного бюджетів.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Міський голова Ігор Поліщук розповів, що на придбання автобуса з бюджетів порівну виділили по 975 тисяч гривень.
«Сьогодні це найбільший навчальний заклад в Луцькій громаді серед усіх приєднаних сіл. Тут доволі велика територія обслуговування, тому необхідно довозити дітей на навчання, аби вони мали можливість вчитись в нормальних умовах. Хочеться, щоб діти їздили з комфортом. Важливо, щоб транспорт був безпечним. В цьому ж автобусі є паски безпеки на усіх сидіннях», - зазначив Ігор Поліщук.
За словами директора ліцею Ірини Приймачук, це вже другий автобус, який довозить дітей на навчання. У придбанні нового була нагальна необхідність, адже до навчального закладу довозять 250 дітей з шести населених пунктів - Великого Омеляника, Тарасового, Богушівки, Антонівки, Олександрівки та Всеволодівки.
Міський голова також розповів, що влада працює над розбудовою ліцею, адже він перенасичений учнями. Новий корпус вже збудований, залишилось зробили внутрішні роботи. Нині ж у ліцеї двозмінне навчання. Останній урок закінчується о 19-20 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.
Міський голова Ігор Поліщук розповів, що на придбання автобуса з бюджетів порівну виділили по 975 тисяч гривень.
«Сьогодні це найбільший навчальний заклад в Луцькій громаді серед усіх приєднаних сіл. Тут доволі велика територія обслуговування, тому необхідно довозити дітей на навчання, аби вони мали можливість вчитись в нормальних умовах. Хочеться, щоб діти їздили з комфортом. Важливо, щоб транспорт був безпечним. В цьому ж автобусі є паски безпеки на усіх сидіннях», - зазначив Ігор Поліщук.
За словами директора ліцею Ірини Приймачук, це вже другий автобус, який довозить дітей на навчання. У придбанні нового була нагальна необхідність, адже до навчального закладу довозять 250 дітей з шести населених пунктів - Великого Омеляника, Тарасового, Богушівки, Антонівки, Олександрівки та Всеволодівки.
Міський голова також розповів, що влада працює над розбудовою ліцею, адже він перенасичений учнями. Новий корпус вже збудований, залишилось зробили внутрішні роботи. Нині ж у ліцеї двозмінне навчання. Останній урок закінчується о 19-20 годині.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Єдині на Волині: у Луцьку друкують книги шрифтом Брайля. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Туреччина продовжила обмеження на в’їзд для іноземних туристів
Сьогодні, 13:40
Медіа