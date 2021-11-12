вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО

Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО
Для потреб Заборольського ліцею №32 придбали шкільний автобус марки «Богдан» на 29 посадкових місць. Його закупили на умовах співфінансування з міського та державного бюджетів.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Міський голова Ігор Поліщук розповів, що на придбання автобуса з бюджетів порівну виділили по 975 тисяч гривень.

«Сьогодні це найбільший навчальний заклад в Луцькій громаді серед усіх приєднаних сіл. Тут доволі велика територія обслуговування, тому необхідно довозити дітей на навчання, аби вони мали можливість вчитись в нормальних умовах. Хочеться, щоб діти їздили з комфортом. Важливо, щоб транспорт був безпечним. В цьому ж автобусі є паски безпеки на усіх сидіннях», - зазначив Ігор Поліщук.
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО

За словами директора ліцею Ірини Приймачук, це вже другий автобус, який довозить дітей на навчання. У придбанні нового була нагальна необхідність, адже до навчального закладу довозять 250 дітей з шести населених пунктів - Великого Омеляника, Тарасового, Богушівки, Антонівки, Олександрівки та Всеволодівки.
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО

Міський голова також розповів, що влада працює над розбудовою ліцею, адже він перенасичений учнями. Новий корпус вже збудований, залишилось зробили внутрішні роботи. Нині ж у ліцеї двозмінне навчання. Останній урок закінчується о 19-20 годині.
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ліцей, шкільний автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Єдині на Волині: у Луцьку друкують книги шрифтом Брайля. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 14:22
Розібрав піч та виніс чавунну плиту: на Волині злодій обікрав будинок
Сьогодні, 13:55
Туреччина продовжила обмеження на в’їзд для іноземних туристів
Сьогодні, 13:40
Дітей від 6 місяців до 6 років обов'язково щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 13:23
Схожі новини
Найбільша сільська школа Волині стала кольоровою. ФОТО Найбільша сільська школа Волині стала кольоровою. ФОТО
12 листопад, 2021, 16:53
На Волині відремонтують подвір'я ліцею На Волині відремонтують подвір'я ліцею
09 жовтень, 2021, 17:24
Водій шкільного автобуса, якого спіймали п'яним за кермом на Волині, написав заяву на звільнення Водій шкільного автобуса, якого спіймали п'яним за кермом на Волині, написав заяву на звільнення
10 вересень, 2021, 15:07
Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф Водій шкільного автобуса, який на Волині зніс паркан та врізався в дерево, заплатить штраф
08 січень, 2020, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Єдині на Волині: у Луцьку друкують книги шрифтом Брайля. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
 0
Ліцей Луцької громади отримав шкільний автобус. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Розібрав піч та виніс чавунну плиту: на Волині злодій обікрав будинок
Сьогодні, 13:55
 0
Туреччина продовжила обмеження на в’їзд для іноземних туристів
Сьогодні, 13:40
 0
Дітей від 6 місяців до 6 років обов'язково щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8