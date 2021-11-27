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Єдині на Волині: у Луцьку друкують книги шрифтом Брайля. ВІДЕО

Єдині на Волині: у Луцьку друкують книги шрифтом Брайля. ВІДЕО
У Луцьку ще з 2016 року функціонує «брайлівська» друкарня, яку створили незрячі волонтери. На Волині – це перша і на даний час єдина структура, що видає таку літературу.

Про це пише Конкурент.

Це спеціальна технологія друку, яка, перетворюючи звичайні букви на випуклі крапки в папері, дозволяє читати незрячим та слабозорим людям.

Таку імпровізовану друкарню під назвою Braille Studio ще у 2016-му році створили на базі Волинського осередку громадської організації «Генерація успішної дії», яка об’єднує людей з вадами зору. Її очільник – Віталій Ткачук каже, тоді, вони стали першими й досі є єдиними на Волині, хто створює таку літературу.
Єдині на Волині: у Луцьку друкують книги шрифтом Брайля. ВІДЕО

Лучанин Олександр Мельник вже понад п’ять років створює книги шрифтом Брайля. За час роботи міні-видавництва, тут випустили сотні книжок шрифтом Брайля. Випускають різну літературу, але здебільшого – дитячі видання для інклюзивних шкіл та бібліотек.

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Теги: Луцьк, книги, шрифт Брайля
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