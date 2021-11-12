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На Волині завершили реставрацію будинків Косачів. ВІДЕО

На Волині завершили реставрацію будинків Косачів. ВІДЕО
Завершили реставрацію «Білого та Сірого будинків Косачів», що у селі Колодяжне Ковельського району.

Про це інформує управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.

Реставрація розпочалася у червні 2021 року у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Наразі відновлення садиби Косачів виконане на 100%.

Загальна кошторисна вартість реставрації – понад 11 млн гривень.

На відео – завершальні реставраційні роботи обох будинків. Зокрема видно, як майстри штукатурили, оздоблювали зовнішні стіни, закінчували внутрішні роботи.

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Теги: реставрація будинків Косачів, Колодяжне
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