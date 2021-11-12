На Волині завершили реставрацію будинків Косачів. ВІДЕО





Про це інформує управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації.



Реставрація розпочалася у червні 2021 року у рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».



Наразі відновлення садиби Косачів виконане на 100%.



Загальна кошторисна вартість реставрації – понад 11 млн гривень.



На відео – завершальні реставраційні роботи обох будинків. Зокрема видно, як майстри штукатурили, оздоблювали зовнішні стіни, закінчували внутрішні роботи.



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