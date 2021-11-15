У Ковелі на ринку правоохоронці вилучили тисячу одиниць незаконної піротехніки. ФОТО

У Ковелі рятувальники спільно з представниками поліції провели ряд рейдових заходів серед суб’єктів господарювання. Під час рейду на території ринку правоохоронці виявили громадян, які продавали піротехніку без дозвільних документів.Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Для недопущення нелегальної реалізації піротехніки та безпеки під час її використання у недобросовісних продавців вилучені тисячу одиниць піротехнічної продукції, складено три протоколи про адміністративну відповідальність.Нагадаємо, що піротехнічну продукцію дозволено продавати лише в спеціальних магазинах, в яких уся продукція сертифікована. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється. Також заборонено продавати піротехніку дітям.