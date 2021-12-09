В Україні різко здорожчав бензин





Про подорожчання повідомила



Встановлювати граничні ціни на пальне в Україні розпочали у травні 2021 року. Зроблено це було лише на час карантину, пов'язаного з COVID-19, а не назавжди.



Гранична ціна розраховується Кабміном на основі формули, аналогічної "Роттердам+" для вугілля, що діяла у 2016-2019 роках. Тобто, до уваги беруться котирування в порту Роттердам, вартість доставки в Україну та націнка АЗС, яким дозволяється "накидати" по 5 грн за кожен літр бензину та по 7 грн – дизпалива.



Граничні ціни на бензин переглядають тричі на місяць. Їх встановлюють з 3, 13 та 23 дні місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні різко зросли ціни на паливо. Станом на 5 січня 2021 року, середня ціна на бензин А-95 складає 30,56 грн/літр (на 35 коп. дорожче, ніж на день раніше), а дизельного палива – 29,61 грн/літр (на 21 коп. дорожче, ніж у попередній день). За прогнозами експертів, пальне продовжить дорожчати.Про подорожчання повідомила OBOZREVATEL Консалтингова група А-95. Відбулося воно одразу після встановлення 4 грудня Міністерством економіки максимальної ціни для бензину – на рівні 31,97 грн/літр (26,97 грн/літр максимальної ціни + 5 грн націнки). Для дизпалива граничну ціну встановлено на рівні 30,82 грн/літр (23,82 грн/літр максимальної ціни + 7 грн націнки).Встановлювати граничні ціни на пальне в Україні розпочали у травні 2021 року. Зроблено це було лише на час карантину, пов'язаного з COVID-19, а не назавжди.Гранична ціна розраховується Кабміном на основі формули, аналогічної "Роттердам+" для вугілля, що діяла у 2016-2019 роках. Тобто, до уваги беруться котирування в порту Роттердам, вартість доставки в Україну та націнка АЗС, яким дозволяється "накидати" по 5 грн за кожен літр бензину та по 7 грн – дизпалива.Граничні ціни на бензин переглядають тричі на місяць. Їх встановлюють з 3, 13 та 23 дні місяця.

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