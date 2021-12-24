TikTok введе нову функцію





Про це пише



Зазначають, що нова кнопка «Repost» розміщена в меню «Поділитися». «На відміну від ретвіту в Twitter, опубліковане відео не відображатиметься у власному профілі TikTok — воно лише надсилає відео в стрічки ваших друзів "Для вас" (For You)», — розповіли у виданні.



Тобто все, що буде ропостнуте відображатимуться виключно у стрічці підписників, а сторінка користувача цього відео не міститиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Китайська соціальна мережа TikTok тестує нову функцію для обміну відео, яка схожа на функцію ретвітів на платформі Twitter.Про це пише ТСН з посиланням на TechCrunch.Зазначають, що нова кнопка «Repost» розміщена в меню «Поділитися». «На відміну від ретвіту в Twitter, опубліковане відео не відображатиметься у власному профілі TikTok — воно лише надсилає відео в стрічки ваших друзів "Для вас" (For You)», — розповіли у виданні.Тобто все, що буде ропостнуте відображатимуться виключно у стрічці підписників, а сторінка користувача цього відео не міститиме.

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