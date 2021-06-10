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На пляжі у луцькому парку облаштують спуск у річку для зимового купання

На пляжі у луцькому парку облаштують спуск у річку для зимового купання
На центральному пляжі Стиру, що у парку імені Лесі Українки, розпочали роботи з поліпшення умов відпочинку на березі.

Про це повідомив очільник громадської організації «Центр фізичної підготовки та оздоровлення» Олександр Лукашевський, інформує Комунальна варта у Фейсбуці.

«Влада міста відреагувала на прохання лучан та громадських організацій, і розпочала капітальний ремонт берега Стиру, де оздоровлюються любителі зимового плавання. На початку року тут планують вирівняти берегову смугу, зробити зручний спуск у річку та встановити міцні сходи у Стир», – пише активіст.
На пляжі у луцькому парку облаштують спуск у річку для зимового купання

Також чоловік просить встановити два сходинкові марші з майданчиками з лівої сторони центрального пляжу.

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Теги: Волинь, Луцьк, Стир, зимове купання
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