На пляжі у луцькому парку облаштують спуск у річку для зимового купання





Про це повідомив очільник громадської організації «Центр фізичної підготовки та оздоровлення» Олександр Лукашевський, інформує Комунальна варта у



«Влада міста відреагувала на прохання лучан та громадських організацій, і розпочала капітальний ремонт берега Стиру, де оздоровлюються любителі зимового плавання. На початку року тут планують вирівняти берегову смугу, зробити зручний спуск у річку та встановити міцні сходи у Стир», – пише активіст.



Також чоловік просить встановити два сходинкові марші з майданчиками з лівої сторони центрального пляжу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральному пляжі Стиру, що у парку імені Лесі Українки, розпочали роботи з поліпшення умов відпочинку на березі.Про це повідомив очільник громадської організації «Центр фізичної підготовки та оздоровлення», інформує Комунальна варта у Фейсбуці «Влада міста відреагувала на прохання лучан та громадських організацій, і розпочала капітальний ремонт берега Стиру, де оздоровлюються любителі зимового плавання. На початку року тут планують вирівняти берегову смугу, зробити зручний спуск у річку та встановити міцні сходи у Стир», – пише активіст.Також чоловік просить встановити два сходинкові марші з майданчиками з лівої сторони центрального пляжу.

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