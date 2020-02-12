У Луцьку в моду повертаються традиційні поштові листівки. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



“На кожне відділення “Укрпошти” ми замовляли 300 листівок, на центральному було в межах 500 листівок. Ми думали, що цього буде занадто багато, оскільки ми живемо в час розвитку соціальних мереж. Але ми все продали, навіть бракнуло трішки”, – ділиться керівниця центрального відділення “Укрпошти” в Луцьку Анна Місюкевич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свята – це завжди десятки привітань в месенджерах, які летять від усіх: і близьких, і зовсім далеких родичів. У головному відділенні “Укрпошти” у Луцьку кажуть: традиційні листівки повертаються в моду. Попит на них щороку лише зростає.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. “На кожне відділення “Укрпошти” ми замовляли 300 листівок, на центральному було в межах 500 листівок. Ми думали, що цього буде занадто багато, оскільки ми живемо в час розвитку соціальних мереж. Але ми все продали, навіть бракнуло трішки”, – ділиться керівниця центрального відділення “Укрпошти” в Луцьку

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію