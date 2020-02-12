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У Луцьку в моду повертаються традиційні поштові листівки. ВІДЕО

У Луцьку в моду повертаються традиційні поштові листівки. ВІДЕО
Свята – це завжди десятки привітань в месенджерах, які летять від усіх: і близьких, і зовсім далеких родичів. У головному відділенні “Укрпошти” у Луцьку кажуть: традиційні листівки повертаються в моду. Попит на них щороку лише зростає.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

“На кожне відділення “Укрпошти” ми замовляли 300 листівок, на центральному було в межах 500 листівок. Ми думали, що цього буде занадто багато, оскільки ми живемо в час розвитку соціальних мереж. Але ми все продали, навіть бракнуло трішки”, – ділиться керівниця центрального відділення “Укрпошти” в Луцьку Анна Місюкевич.


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Теги: листівки, Укрпошта, Луцьк
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