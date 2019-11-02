На дорогах України з’являться «розумні» камери, які фіксуватимуть не лише перевищення швидкості





Про це повідомляв Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, пише



Тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень поліція почне вже цього року. «Розумні» камери розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які:



-проїжджають на червоне світло;

-люблять їздити смугою громадського транспорту;

-виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити неможна.



Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року. А Білошицький закликав українців долучитися до їх встановлення.



«Закликаю громади долучатися до цього процесу та розвитку системи автофіксації та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.



Перші камери на дорогах України запрацювали у червні 2020 року. За даними поліції, станом на 4 листопада 2021 року вже працювало 236 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2022 році на дорогах України вперше з’являться «розумні» камери. Вони зможуть виписувати «листи щастя» не тільки за перевищення швидкості.Про це повідомлявперший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, пише Главком Тестувати нові комплекси автоматичної фіксації порушень поліція почне вже цього року. «Розумні» камери розрізнятимуть дорожню розмітку та сигнали світлофору. А це дасть їм можливість визначати порушників, які:-проїжджають на червоне світло;-люблять їздити смугою громадського транспорту;-виїжджають на зустрічну смугу там, де цього робити неможна.Перші тестові комплекси з новими функціями запрацюють до квітня 2022 року. А Білошицький закликав українців долучитися до їх встановлення.«Закликаю громади долучатися до цього процесу та розвитку системи автофіксації та звертатися з пропозиціями про встановлення камер автоматичної фіксації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.Перші камери на дорогах України запрацювали у червні 2020 року. За даними поліції, станом на 4 листопада 2021 року вже працювало 236 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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