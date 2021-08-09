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На Волині чиновник військкомату «погорів» на системних вимаганнях хабарів

На Волині чиновник військкомату «погорів» на системних вимаганнях хабарів
Служба безпеки України викрила начальника відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України на систематичному вимаганні хабарів.

Про це інформують у пресслужбі СБУ у Волинській області.

Зловмисник спонукав призовників до сплати неправомірної вигоди за надання їм відтермінування від проходження строкової військової служби.

Правоохоронці затримали чиновника поблизу військкомату під час отримання другої частини хабаря від одного із місцевих мешканців.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводили оперативники СБУ у Волинській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

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Теги: чиновник військкомату, хабарі, Ковель
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