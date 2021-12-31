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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
У четвер, 6 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно- західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура вночі +3-1⁰ тепла, вдень 2⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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