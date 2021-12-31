Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.



Вітер південно- західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.



З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температура вночі +3-1⁰ тепла, вдень 2⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 6 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.Вітер південно- західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура вночі +3-1⁰ тепла, вдень 2⁰ тепла.

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