Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 6 січня, на Волині буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер південно- західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура вночі +3-1⁰ тепла, вдень 2⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
Вітер південно- західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура вночі +3-1⁰ тепла, вдень 2⁰ тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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