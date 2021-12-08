На Волині на ринку вилучили піротехніку без дозвільних документів

У Ковелі рятувальники спільно з представниками національної поліції провели ряд рейдових заходів серед суб’єктів господарювання, аби виявити факти реалізації піротехнічної продукції та правопорушень, пов’язаних з обігом піротехнічних виробів та для попередження таких явищ.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Під час рейду на території ринку в Ковелі правоохоронці виявили громадян, які продавали піротехніку без дозвільних документів. Для недопущення нелегальної реалізації піротехніки та безпеки під час її використання у недобросовісних продавців вилучені тисячу одиниць піротехнічної продукції, складено три протоколи про адміністративну відповідальність.Нагадаємо, що піротехнічну продукцію дозволено продавати лише в спеціальних магазинах, в яких уся продукція сертифікована. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється. Також заборонено продавати піротехніку дітям.