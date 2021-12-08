На Волині на ринку вилучили піротехніку без дозвільних документів
Сьогодні, 19:00
У Ковелі рятувальники спільно з представниками національної поліції провели ряд рейдових заходів серед суб’єктів господарювання, аби виявити факти реалізації піротехнічної продукції та правопорушень, пов’язаних з обігом піротехнічних виробів та для попередження таких явищ.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Під час рейду на території ринку в Ковелі правоохоронці виявили громадян, які продавали піротехніку без дозвільних документів. Для недопущення нелегальної реалізації піротехніки та безпеки під час її використання у недобросовісних продавців вилучені тисячу одиниць піротехнічної продукції, складено три протоколи про адміністративну відповідальність.
Нагадаємо, що піротехнічну продукцію дозволено продавати лише в спеціальних магазинах, в яких уся продукція сертифікована. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється. Також заборонено продавати піротехніку дітям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Під час рейду на території ринку в Ковелі правоохоронці виявили громадян, які продавали піротехніку без дозвільних документів. Для недопущення нелегальної реалізації піротехніки та безпеки під час її використання у недобросовісних продавців вилучені тисячу одиниць піротехнічної продукції, складено три протоколи про адміністративну відповідальність.
Нагадаємо, що піротехнічну продукцію дозволено продавати лише в спеціальних магазинах, в яких уся продукція сертифікована. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється. Також заборонено продавати піротехніку дітям.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучан запрошують на «Різдвяні піснеспіви»
Сьогодні, 19:40
У Луцьку вогнеборці врятували з пожежі матір з немовлям. ФОТО
Сьогодні, 19:24
На Волині на ринку вилучили піротехніку без дозвільних документів
Сьогодні, 19:00
На дорогах України з’являться «розумні» камери, які фіксуватимуть не лише перевищення швидкості
Сьогодні, 18:20
Медіа