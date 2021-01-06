Лучан запрошують на «Різдвяні піснеспіви»





Про це інформують на сайті міської ради.



Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їхньої виконавської майстерності.



До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошуються хорові колективи релігійних конфесій, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.



У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику. Тривалість виступу становить до 15 хвилин.



Анкети-заявки про участь у фестивалі можна подавати до 10 січня на електронну адресу



За додатковою інформацією можна звертатись до художнього керівника Палацу культури міста Луцька Тетяни Лець за телефоном 0954141888.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційний фестиваль «Різдвяні піснеспіви» відбудеться у Луцьку 19 січня. Початок заходу о 12 годині.Про це інформують на сайті міської ради.Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їхньої виконавської майстерності.До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошуються хорові колективи релігійних конфесій, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику. Тривалість виступу становить до 15 хвилин.Анкети-заявки про участь у фестивалі можна подавати до 10 січня на електронну адресу [email protected] з поміткою «Фестиваль «Різдвяні піснеспіви».За додатковою інформацією можна звертатись до художнього керівника Палацу культури міста Луцьказа телефоном 0954141888.

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