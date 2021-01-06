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Лучан запрошують на «Різдвяні піснеспіви»

Лучан запрошують на «Різдвяні піснеспіви»
Традиційний фестиваль «Різдвяні піснеспіви» відбудеться у Луцьку 19 січня. Початок заходу о 12 годині.

Про це інформують на сайті міської ради.

Метою фестивалю є розвиток та популяризація національних різдвяних традицій, звичаїв і обрядів, пошук нових різдвяних пісенних творів з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їхньої виконавської майстерності.

До участі у фестивалі «Різдвяні піснеспіви» запрошуються хорові колективи релігійних конфесій, творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.

У програму виступів учасників можуть бути включені колядки, щедрівки, різдвяні дійства, православна хорова музика композиторів-класиків, церковна православна хорова музика, авторські твори на різдвяну тематику. Тривалість виступу становить до 15 хвилин.

Анкети-заявки про участь у фестивалі можна подавати до 10 січня на електронну адресу [email protected] з поміткою «Фестиваль «Різдвяні піснеспіви».

За додатковою інформацією можна звертатись до художнього керівника Палацу культури міста Луцька Тетяни Лець за телефоном 0954141888.

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Теги: Різдво, фестиваль, Луцьк
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