Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО
Сьогодні, 21:20
5-го січня близько 16:00 у селі Заріччя на трасі Р-15 біля Володимира трапилась аварія.
Зіткнулися легковик ВАЗ та бус Renault. Автомобілі рухались у сторону Нововолинська. Відео з місця події БУГу прислали очевидці.
Внаслідок аварії постраждалих немає, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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Зіткнулися легковик ВАЗ та бус Renault. Автомобілі рухались у сторону Нововолинська. Відео з місця події БУГу прислали очевидці.
Внаслідок аварії постраждалих немає, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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