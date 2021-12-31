Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО





Зіткнулися легковик ВАЗ та бус Renault. Автомобілі рухались у сторону Нововолинська. Відео з місця події



Внаслідок аварії постраждалих немає, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го січня близько 16:00 у селі Заріччя на трасі Р-15 біля Володимира трапилась аварія.Зіткнулися легковик ВАЗ та бус Renault. Автомобілі рухались у сторону Нововолинська. Відео з місця події БУГу прислали очевидці.Внаслідок аварії постраждалих немає, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

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