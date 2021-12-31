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Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО

Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО
5-го січня близько 16:00 у селі Заріччя на трасі Р-15 біля Володимира трапилась аварія.

Зіткнулися легковик ВАЗ та бус Renault. Автомобілі рухались у сторону Нововолинська. Відео з місця події БУГу прислали очевидці.

Внаслідок аварії постраждалих немає, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО

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Теги: ДТП, Заріччя
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