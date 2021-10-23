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Колодою розбило череп: на Волині трагічно загинув лісоруб.ВІДЕО18+

Колодою розбило череп: на Волині трагічно загинув лісоруб.ВІДЕО18+
У Луцькому районі, на території Цуманського лісу, дерево вбило чоловіка, який займався незаконною порубкою лісу.

Про це телеканалу «Конкурент TV» стало відомо з власних джерел.

Трагічний випадок трапився у ніч з 3 на 4 січня у лісі на території Луцького району, неподалік смт Цумань. Тієї ночі чоловік поїхав до лісу по деревину. Від удару колодою йому розбило череп, тож він помер на місці трагедії. Ймовірна причина трагедії – власна необережність.

Як розповіли місцеві, загиблий чоловік родом з села Грем’яче Луцького району.



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Теги: впало дерево, Цуманське лісництво, загинув лісоруб
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