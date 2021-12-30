вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стан волинянки, яку покусав скажений пес, стабілізувався: в селищі – масова вакцинація тварин

Стан волинянки, яку покусав скажений пес, стабілізувався: в селищі – масова вакцинація тварин
Жителька селища Маневичі, яку покусав скажений пес, третій тиждень знаходиться у відділенні хірургії районної лікарні.

Про це розповіла Суспільному медична директорка закладу Тетяна Панкрашкіна.

Жінку у важкому стані ушпиталили 19 грудня.

"Були множинні укуси голови, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок. Рани досить глибокі", – розповіла медична директорка лікарні. Нині стан жінки стабілізувався, спілкуватися з журналістами вона відмовилася.

Окрім стандартного лікування ран, каже Тетяна Панкрашкіна, пацієнтка також отримує курс вакцини проти сказу. "Якщо цього не зробити, то жінка всі мала перспективи померти до сьогоднішнього дня, тому що сказ – дуже серйозна хвороба", – зазначила лікарка.
Стан волинянки, яку покусав скажений пес, стабілізувався: в селищі – масова вакцинація тварин

Вакцинувати власницю пса почали після загибелі тварини. Пес помер за вісім днів після нападу на господиню. Сказ у нього підтвердили лабораторно. Як розповіла керівниця Маневицької державної райлікарні ветеринарної медицини Світлана Богайчук, буду, де жив пес, спалили, а в будинку та на подвір’ї провели дезінфекцію.

Напередодні, 4 січня в селищі почали вакцинувати усіх домашніх тварин. Загалом мають щепити близько двох тисяч котів, собак, великої та дрібної рогатої худоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сказ, Маневичі, покусав собака жінку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стан волинянки, яку покусав скажений пес, стабілізувався: в селищі – масова вакцинація тварин
Сьогодні, 22:28
Колодою розбило череп: на Волині трагічно загинув лісоруб.ВІДЕО18+
Сьогодні, 21:25
Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО
Сьогодні, 21:20
TikTok введе нову функцію
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин В селищі на Волині щеплять майже дві тисячі домашніх тварин
04 січень, 15:11
На Волині в домашньої тварини виявили сказ На Волині в домашньої тварини виявили сказ
01 січень, 12:41
На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО На Волині чоловік вкрав з будинку гірський велосипед та бетонозмішувач. ФОТО
Сьогодні, 10:38
Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната Волинський човен-довбанку можуть побачити відвідувачі: коли відкриють музей одного експоната
30 грудень, 2021, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стан волинянки, яку покусав скажений пес, стабілізувався: в селищі – масова вакцинація тварин
Сьогодні, 22:28
 0
Колодою розбило череп: на Волині трагічно загинув лісоруб.ВІДЕО18+
Сьогодні, 21:25
 0
Поблизу Володимира – ДТП: бус протаранив «жигулі».ФОТО
Сьогодні, 21:20
 0
TikTok введе нову функцію
Сьогодні, 20:35
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8