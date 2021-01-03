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У Казахстані запровадили надзвичайний стан у всій країні: в Алмати – стріляли

У Казахстані запровадили надзвичайний стан у всій країні: в Алмати – стріляли
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану вже по всій території країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграмі Informburo.kz.

Також Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу для «подолання терористичної загрози» у країні. Також Токаєв планує домовитися, аби до Казахстану прибули силовики з Білорусі та РФ.

Зараз в Алмати, де тривають масові акції протесту, влада розпочала антитерористичну операцію.

«У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку. Разом ми зможемо припинити акти тероризму і бандитизму, які ставлять під загрозу наш благополуччя і майбутнє», - йдеться в заяві.

У звязку з цим комендатура Алмати закликає містян зберігати спокій та сприяти правоохоронним органам у «наведенні конституційного порядку та встановленні громадської безпеки».

На тлі масових протестів у Казахстані почалися відключення інтернету, користувачам з-за кордону недоступні багато казахстанських ЗМІ.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Потім вони переросли в масові протести.

5 січня Президент Казахстану відправив у відставку уряд країни.

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Теги: Казахстан, акційї протесту
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