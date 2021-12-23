Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати: перелік
Сьогодні, 06:12
Станом на 5 січня до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входять 60 країн світу.
Українські COVID-сертифікати про щеплення проти коронавірусу визнали ще шість країн світу. Це, зокрема, Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Під час перетину кордону з цими країнами ви зможете використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в "Дії". Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав", - повідомили у відомстві.
Станом на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входять 60 країн світу. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.
У МОЗ додали, що у 2022 році планується розширення складу цифрової мережі до 80 країн-учасниць.
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Українські COVID-сертифікати про щеплення проти коронавірусу визнали ще шість країн світу. Це, зокрема, Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Під час перетину кордону з цими країнами ви зможете використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в "Дії". Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав", - повідомили у відомстві.
Станом на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входять 60 країн світу. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.
У МОЗ додали, що у 2022 році планується розширення складу цифрової мережі до 80 країн-учасниць.
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