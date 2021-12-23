Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати: перелік





Українські COVID-сертифікати про щеплення проти коронавірусу визнали ще шість країн світу. Це, зокрема, Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд.



Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Під час перетину кордону з цими країнами ви зможете використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в "Дії". Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав", - повідомили у відомстві.



Станом на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входять 60 країн світу. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти



У МОЗ додали, що у 2022 році планується розширення складу цифрової мережі до 80 країн-учасниць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 5 січня до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входять 60 країн світу.Українські COVID-сертифікати про щеплення проти коронавірусу визнали ще шість країн світу. Це, зокрема, Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд.Про це повідомляє пресслужба МОЗ."Під час перетину кордону з цими країнами ви зможете використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в "Дії". Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав", - повідомили у відомстві.Станом на сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входять 60 країн світу. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут. У МОЗ додали, що у 2022 році планується розширення складу цифрової мережі до 80 країн-учасниць.

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