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Ін’єкції майже безболісно: у дитячій поліклініці Луцька з’явився венозний сканер

Ін’єкції майже безболісно: у дитячій поліклініці Луцька з’явився венозний сканер
Новий венозний сканер з’явився у Луцькій міській дитячій поліклініці, що на вулиці Чорновола. Завдяки цьому апарату такі маніпуляції, як встановлення крапельниці, введення лікарських засобів чи забір аналізів, стануть для маленьких пацієнтів значно простішими і практично безболісними процедурами.

Інформацією про цю новинку в лікарні поділилася на своїй сторінці у Фейсбук директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.

«Лікування дітей без болю і стресу, або ж з мінімально можливим дискомфортом – наша мета, для реалізації якої запроваджуємо важливі новітні технології у Луцькій міській дитячій поліклініці. Щоб зайве не травмувати діток при введенні ін’єкцій, ми придбали сучасний венозний сканер – апарат, що просвічує ділянку тіла і дає змогу зробити точну ін’єкцію в оптимальному місці, без необхідності шукати вени, які часто є непомітними на дитячих ручках, - зазначає очільниця поліклініки.
Ін’єкції майже безболісно: у дитячій поліклініці Луцька з’явився венозний сканер

"Значення цього апарату важко переоцінити, - каже Оксана Лєщинська, - адже є такі маленькі пацієнти, які потребують пожиттєвого введення внутрішньом’язевих препаратів. Та й загалом кожна дитина стикається з ін’єкціями, а тому ми всі дуже раді такому придбанню. Тепер виконання процедури малята переноситимуть значно легше. Також акцентуємо увагу всього персоналу на індивідуальному підході до кожної дитини. Бо емоційний стан надзвичайно важливий для одужання і гарного самопочуття".

Веносканер розміщений у маніпуляційному кабінеті № 40 на другому поверсі дитячої поліклініки на Чорновола, 1.

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Теги: венозний сканер, поліклініка
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