Із січня 2022 року українським поліцейським буде підвищена зарплата

Ігор Клименко.



"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути пропорційною ризикам… Протягом минулого року ми знаходили можливість покращувати ситуацію з додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми продовжуватимемо. На так звану 13-ту зарплату гроші не були передбачені. Кошти не були закладені до бюджету-2021",- написав глава Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.



Він зазначив, що Кабмін виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським уже із січня.



"Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців і поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо на подальше підвищення у квітні", - наголосив Клименко.



За його словами, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають.



"Хочу наголосити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. У сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Проте крок за кроком ми це отримаємо. Поліцейський обов'язково отримає гідну зарплату за гідну цілодобову службу заради свого народу", - підсумував Клименко.



НАгадаємо, 31 грудня електронна петиція до Президента про збільшення заробітної платні працівникам Національної поліції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із січня 2022 року поліцейським буде підвищено грошове забезпечення, насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців і поліцейських, які несуть службу в зоні ООС, - повідомив голова Нацполіції України"Я розумію невдоволення поліцейських. Однозначно зарплата має бути пропорційною ризикам… Протягом минулого року ми знаходили можливість покращувати ситуацію з додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми продовжуватимемо. На так звану 13-ту зарплату гроші не були передбачені. Кошти не були закладені до бюджету-2021",- написав глава Нацполіції на своїй сторінці у Facebook.Він зазначив, що Кабмін виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським уже із січня."Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецназівців і поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо на подальше підвищення у квітні", - наголосив Клименко.За його словами, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають."Хочу наголосити, що суттєве підвищення зарплати всім працівникам поліції – надскладне питання. У сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Проте крок за кроком ми це отримаємо. Поліцейський обов'язково отримає гідну зарплату за гідну цілодобову службу заради свого народу", - підсумував Клименко.НАгадаємо, 31 грудня електронна петиція до Президента про збільшення заробітної платні працівникам Національної поліції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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