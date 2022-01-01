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Як на Волині працюватимуть центри вакцинації у різдвяні вихідні

Як на Волині працюватимуть центри вакцинації у різдвяні вихідні
Центри вакцинації на Волині не працюватимуть лише 7 січня. Натомість 8 та 9 січня будуть робочими.

Про це йшлося 5 січня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації, - пише Конкурент.

Заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Людмила Тимощук наголосила, що волиняни можуть використати вихідні для того, аби щепитися проти коронавірусної хвороби.

Нагадаємо: в області за добу 4 січня 2021 року проти COVID-19 провели 2306 щеплень.

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