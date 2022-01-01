Як на Волині працюватимуть центри вакцинації у різдвяні вихідні





Про це йшлося 5 січня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації, - пише



Заступниця голови Волинської обласної державної адміністрації Людмила Тимощук наголосила, що волиняни можуть використати вихідні для того, аби щепитися проти коронавірусної хвороби.



Нагадаємо: в області за добу 4 січня 2021 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центри вакцинації на Волині не працюватимуть лише 7 січня. Натомість 8 та 9 січня будуть робочими.Про це йшлося 5 січня під час онлайн-брифінгу у Волинській облдержадміністрації, - пише Конкурент Заступниця голови Волинської обласної державної адміністраціїнаголосила, що волиняни можуть використати вихідні для того, аби щепитися проти коронавірусної хвороби.Нагадаємо: в області за добу 4 січня 2021 року проти COVID-19 провели 2306 щеплень.

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