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Путін вводить війська в Казахстан – офіційно

Путін вводить війська в Казахстан – офіційно
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Про це він повідомив у Facebook, - пише glavcom.

«Рада колективної безпеки ОДКБ, відповідно до статті четвертої Договору про колективну безпеку, прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан», – заявив Пашинян.

Сили будуть спрямовані на необмежений за часом період із метою стабілізації та нормалізації ситуації в Казахстані.

Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Організація договору про колективну безпеку – військово-політична міжнародна організація. До неї входять шість держав – Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Таджикистан. Статут організації допускає врегулювання внутрішніх заворушень, робиться це саме через рішення суверенної держави.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

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Теги: Казахстан, війська ОДКБ
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