вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 6 січня

Курс валют у Луцьку на 6 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на четвер, 6 січня, такий: купівля – 27,45, продаж – 27,58.

Євро купують за 30,85, продають за 31,05.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,63, а купують за 6,73.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через «Ягодин» хотіли експортувати за кордон 21 тонну брухту кольорових металів
Сьогодні, 09:44
За останню добу від коронавірусу померли 3 волинян
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 6 січня
Сьогодні, 09:24
Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:10
Які акції пропонує Будівельна компанія «Інвестор» у січні? ОГЛЯД*
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 5 січня Курс валют у Луцьку на 5 січня
05 січень, 09:24
Курс валют у Луцьку на 4 січня Курс валют у Луцьку на 4 січня
04 січень, 09:13
Курс валют у Луцьку на 1 січня Курс валют у Луцьку на 1 січня
01 січень, 09:40
Курс валют у Луцьку на 31 грудня Курс валют у Луцьку на 31 грудня
31 грудень, 2021, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, хто вимагав хабарі у призовників у Ковелі
Сьогодні, 10:48
 0
У 2022-му обіцяють підвищення пенсій: хто скільки надбавки отримає. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
 0
Волинянам, які нелегально робили і продавали вироби з бурштину, повідомили про підозру
Сьогодні, 10:14
 0
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
Через «Ягодин» хотіли експортувати за кордон 21 тонну брухту кольорових металів
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8