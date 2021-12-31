За останню добу від коронавірусу померли 3 волинян

За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 37 хворий:Луцька ТГ – 24 хворихБоратинська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийКіверцівська ТГ – 2 хворихКолківська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 1 хворийПідгайцівська ТГ – 1 хворийТорчинська ТГ – 2 хворихЦуманська ТГ – 2 хворих– 23 хворих:Володимир- Волинська ТГ – 6 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворийЛитовезька ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 2 хворихНововолинська ТГ – 12 хворихУстилузька ТГ – 1 хворий– 4 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 1 хворийЛюбешівська ТГ – 1хворийМаневицька ТГ – 2 хворих– 9 хворих:Велицька ТГ -1хворийВишнівська ТГ -1 хворийГоловненська ТГ – 1хворийДубівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 2 хворихКолодяжненська ТГ – 1хворийЛюблинецька ТГ – 1хворийСамарівська ТГ - 1 хворийГоспіталізували – 22 хворих, 51 – лікується амбулаторно.Усього станом на 06 січня в області зареєстрували 104 026 випадків.Одужали – 100 471 особа (за останню добу – 143).Летальних випадків (осіб) – 2198, з них за останню добу – 3:Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки: по 1 у Володимир-Волинській та Устилузькій територіальних громадах.Методом ПЛР всього обстежено 410 375 осіб, за останню добу – 914 осіб.За добу 5 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2690 щеплень. Першою дозою щепили - 819 осіб, другою дозою – 1839 осіб, додатковою дозою – 10 осіб, бустерною дозою – 22 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, отримали дві дози – 296 899 людей, отримали додаткову дозу – 37 людей, бустерну дозу – 23 людини. Загалом провели 622 339 щеплень.