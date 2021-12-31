За останню добу від коронавірусу померли 3 волинян
Сьогодні, 09:31
За минулу добу на Волині зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Луцький район – 37 хворий:
Луцька ТГ – 24 хворих
Боратинська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 2 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 23 хворих:
Володимир- Волинська ТГ – 6 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 12 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Любешівська ТГ – 1хворий
Маневицька ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 9 хворих:
Велицька ТГ -1хворий
Вишнівська ТГ -1 хворий
Головненська ТГ – 1хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Колодяжненська ТГ – 1хворий
Люблинецька ТГ – 1хворий
Самарівська ТГ - 1 хворий
Госпіталізували – 22 хворих, 51 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 06 січня в області зареєстрували 104 026 випадків.
Одужали – 100 471 особа (за останню добу – 143).
Летальних випадків (осіб) – 2198, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: по 1 у Володимир-Волинській та Устилузькій територіальних громадах.
Методом ПЛР всього обстежено 410 375 осіб, за останню добу – 914 осіб.
За добу 5 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2690 щеплень. Першою дозою щепили - 819 осіб, другою дозою – 1839 осіб, додатковою дозою – 10 осіб, бустерною дозою – 22 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, отримали дві дози – 296 899 людей, отримали додаткову дозу – 37 людей, бустерну дозу – 23 людини. Загалом провели 622 339 щеплень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Луцький район – 37 хворий:
Луцька ТГ – 24 хворих
Боратинська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Ківерцівська ТГ – 2 хворих
Колківська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Торчинська ТГ – 2 хворих
Цуманська ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 23 хворих:
Володимир- Волинська ТГ – 6 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Литовезька ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 2 хворих
Нововолинська ТГ – 12 хворих
Устилузька ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 1 хворий
Любешівська ТГ – 1хворий
Маневицька ТГ – 2 хворих
Ковельський район – 9 хворих:
Велицька ТГ -1хворий
Вишнівська ТГ -1 хворий
Головненська ТГ – 1хворий
Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Колодяжненська ТГ – 1хворий
Люблинецька ТГ – 1хворий
Самарівська ТГ - 1 хворий
Госпіталізували – 22 хворих, 51 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 06 січня в області зареєстрували 104 026 випадків.
Одужали – 100 471 особа (за останню добу – 143).
Летальних випадків (осіб) – 2198, з них за останню добу – 3:
Луцький район – 1 випадок в Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: по 1 у Володимир-Волинській та Устилузькій територіальних громадах.
Методом ПЛР всього обстежено 410 375 осіб, за останню добу – 914 осіб.
За добу 5 січня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2690 щеплень. Першою дозою щепили - 819 осіб, другою дозою – 1839 осіб, додатковою дозою – 10 осіб, бустерною дозою – 22 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, отримали дві дози – 296 899 людей, отримали додаткову дозу – 37 людей, бустерну дозу – 23 людини. Загалом провели 622 339 щеплень.
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