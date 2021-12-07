Через «Ягодин» хотіли експортувати за кордон 21 тонну брухту кольорових металів

Волинські митники на посту "Ягодин" упередили незаконне вивезення за кордон 21 тонни брухту кольорових металів на майже 4 млн грн.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.Зазвичай порушення митних правил стосуються імпорту товарів. Найпоширенішим предметом зловживання у зоні діяльності Волинської митниці є товари промислової групи. Їх намагаються приховати, аби уникнути сплати податків. Однак не меншої пильності потребує експорт, передусім сировинної продукції.Це яскраво ілюструє історія київського товариства, яке наприкінці минулого року відправило польському покупцеві вантаж вагою брутто 21200 кг, вартістю 126 тис євро. У товаросупровідних документах назвали його "комплектом електричних консолей з електронним обладнанням". Втім, відповідно до висновку експерта Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ВМС України, який отримали митники, насправді у автопричепі містились "вживані радіодеталі з технічними пошкодженнями (тріщини, злами, сколи, обірвані провідники, деформовані металеві пластини". Такі характеристики відносять вантаж виключно до товарної позиції "брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів".Відповідно до законодавства, експорт брухту та відходів кольорових металів з України забороняється. Постановою КМУ "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квот на 2021 рік" встановлено квоту на експорт відходів або брухту дорогоцінних металів - 0 грамів.Тому увесь вантаж тимчасово вилучений, до остаточного рішення суду у справі про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу. Вартість брухту, що стане предметом судового спору, за курсом НБУ на дату вчинення правопорушення становив 3,9 млн грн.