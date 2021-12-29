На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО

П’ятеро жителів Ківерців в період часу з травня 2020 року по травень 2021-го виготовляли та збували психотропні речовини на території Волині. Нині всі п’ятеро правопорушників, які налагодили незаконний промисел у складі організованої злочинної групи, постануть перед судом.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Їм були оголошені підозри одразу за кількома статтями Кримінального Кодексу України, у тому числі, за незаконне виготовлення, зберігання і збут заборонених речовин, за організацію місць незаконного вживання та виготовлення наркотиків, а також за привласнення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів.Під час досудового розслідування чотирьом зловмисникам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному фігурантові - домашній арешт.Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за вказаними фактами, обвинувальний акт спрямували до суду.