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На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО

На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО
П’ятеро жителів Ківерців в період часу з травня 2020 року по травень 2021-го виготовляли та збували психотропні речовини на території Волині. Нині всі п’ятеро правопорушників, які налагодили незаконний промисел у складі організованої злочинної групи, постануть перед судом.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Їм були оголошені підозри одразу за кількома статтями Кримінального Кодексу України, у тому числі, за незаконне виготовлення, зберігання і збут заборонених речовин, за організацію місць незаконного вживання та виготовлення наркотиків, а також за привласнення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО

Під час досудового розслідування чотирьом зловмисникам було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному фігурантові - домашній арешт.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за вказаними фактами, обвинувальний акт спрямували до суду.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО

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Теги: Волинь, Ківерці, злочинна група, наркотики
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