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Волинянам, які нелегально робили і продавали вироби з бурштину, повідомили про підозру

Волинянам, які нелегально робили і продавали вироби з бурштину, повідомили про підозру
На Волині організаторам підпільного цеху, з якого вилучили 100 кілограмів бурштину, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури чотирьом жителям Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою неодноразового незаконного придбання, перевезення, обробки та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України).

Слідство встановило, що чоловіки упродовж січня-липня 2021 року у Ковелі налагодили виробництво й збут декоративних виробів із незаконно придбаного бурштину-сирцю.

У ході санкціонованого обшуку у приміщенні підпільного цеху 23 липня 2021 року правоохоронці виявили та вилучили 100 кілограмів «сонячного каміння» і виробів із нього.

На вилучений бурштин, обладнання з його переробки, мобільні телефони та чорнові записи підозрюваних накладений арешт.

Одному із членів організованої групи вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим трьом підозрюваним.


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Теги: прокуратура, підозра, бурштин
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