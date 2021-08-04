Волинянам, які нелегально робили і продавали вироби з бурштину, повідомили про підозру
Сьогодні, 10:14
На Волині організаторам підпільного цеху, з якого вилучили 100 кілограмів бурштину, повідомили про підозру.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури чотирьом жителям Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою неодноразового незаконного придбання, перевезення, обробки та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України).
Слідство встановило, що чоловіки упродовж січня-липня 2021 року у Ковелі налагодили виробництво й збут декоративних виробів із незаконно придбаного бурштину-сирцю.
У ході санкціонованого обшуку у приміщенні підпільного цеху 23 липня 2021 року правоохоронці виявили та вилучили 100 кілограмів «сонячного каміння» і виробів із нього.
На вилучений бурштин, обладнання з його переробки, мобільні телефони та чорнові записи підозрюваних накладений арешт.
Одному із членів організованої групи вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим трьом підозрюваним.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури чотирьом жителям Ковеля повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою неодноразового незаконного придбання, перевезення, обробки та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 240-1 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240-1 КК України).
Слідство встановило, що чоловіки упродовж січня-липня 2021 року у Ковелі налагодили виробництво й збут декоративних виробів із незаконно придбаного бурштину-сирцю.
У ході санкціонованого обшуку у приміщенні підпільного цеху 23 липня 2021 року правоохоронці виявили та вилучили 100 кілограмів «сонячного каміння» і виробів із нього.
На вилучений бурштин, обладнання з його переробки, мобільні телефони та чорнові записи підозрюваних накладений арешт.
Одному із членів організованої групи вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим трьом підозрюваним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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