Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
Сьогодні, 20:30
У кіберполіції порадили, як захистити свої дані від хакерів.
Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Телеграмі.
«Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Тому надайте перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi», – ідеться в повідомленні.
У кіберполіції радять не здійснювати банківські операції, коли підключені до публічної мережі, не використовувати мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники.
Також потрібно вимикати опцію загального доступу до файлів, заборонити виявлення свого девайса іншими користувачами мережі, вимикати опцію автоматичного підключення до відкритої мережі, використовувати VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi.
Крім того, у кіберполіції радять не реєструватися на нових ресурсах під час використання невідомої мережі, а якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовувати таку мережу.
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Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Телеграмі.
«Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Тому надайте перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi», – ідеться в повідомленні.
У кіберполіції радять не здійснювати банківські операції, коли підключені до публічної мережі, не використовувати мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники.
Також потрібно вимикати опцію загального доступу до файлів, заборонити виявлення свого девайса іншими користувачами мережі, вимикати опцію автоматичного підключення до відкритої мережі, використовувати VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi.
Крім того, у кіберполіції радять не реєструватися на нових ресурсах під час використання невідомої мережі, а якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовувати таку мережу.
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Коментарі 1
Хай ще порадить ,як захиститись від своїх колег)))
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