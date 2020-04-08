Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі





Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у



«Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Тому надайте перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi», – ідеться в повідомленні.



У кіберполіції радять не здійснювати банківські операції, коли підключені до публічної мережі, не використовувати мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники.



Також потрібно вимикати опцію загального доступу до файлів, заборонити виявлення свого девайса іншими користувачами мережі, вимикати опцію автоматичного підключення до відкритої мережі, використовувати VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi.



Крім того, у кіберполіції радять не реєструватися на нових ресурсах під час використання невідомої мережі, а якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовувати таку мережу.

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