вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі

Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
У кіберполіції порадили, як захистити свої дані від хакерів.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомляє у Телеграмі.

«Хакер, перебуваючи в одній мережі з вами, може перехоплювати дані банківських карток, паролі та повідомлення. Тому надайте перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi», – ідеться в повідомленні.

У кіберполіції радять не здійснювати банківські операції, коли підключені до публічної мережі, не використовувати мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники.

Також потрібно вимикати опцію загального доступу до файлів, заборонити виявлення свого девайса іншими користувачами мережі, вимикати опцію автоматичного підключення до відкритої мережі, використовувати VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi.

Крім того, у кіберполіції радять не реєструватися на нових ресурсах під час використання невідомої мережі, а якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовувати таку мережу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мережа, шахраї, кіберполіція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Хай ще порадить ,як захиститись від своїх колег)))
Відповісти
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
Сьогодні, 20:30
Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
Сьогодні, 19:22
Директор «Волиньприродресурсу» спростував інформацію про те, що у підприємства може з'явитися приватний власник
Сьогодні, 19:00
На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Кіберполіція України викрила 152 особи, які хотіли «нажитися» на пандемії Кіберполіція України викрила 152 особи, які хотіли «нажитися» на пандемії
08 квітень, 2020, 17:24
Шахраї виманили у лучанина майже 30 тис грн під приводом нарахування COVID-виплат Шахраї виманили у лучанина майже 30 тис грн під приводом нарахування COVID-виплат
Сьогодні, 12:42
Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря Відоме ім’я кіберполіцейського з Луцька, який брав 1500 доларів хабаря
05 січень, 11:03
Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень Шахраї ошукали волинян на 150 тисяч гривень
05 січень, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 1
Кіберполіція радить, як захиститися від шахраїв у мережі
Сьогодні, 20:30
 0
Яка погода у Луцьку та Волинській області буде 7 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
Сьогодні, 19:22
 0
Директор «Волиньприродресурсу» спростував інформацію про те, що у підприємства може з'явитися приватний власник
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8