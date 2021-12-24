У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
Сьогодні, 19:22
9 січня у Палаці культури міста Луцька відбудеться ХХІІІ фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”. Початок о 12 годині.
Про це інформують у Луцькраді.
Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.
Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.
Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.
При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників “живого вертепу”); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.
Переможці Фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.
Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 12 години 6 січня на електронну адресу [email protected] з поміткою “Фестиваль “З Різдвом Христовим!”. За додатковою інформацією звертатись до художнього керівника Палацу культури міста Луцька Тетяни Лець за телефоном 0954141888.
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Про це інформують у Луцькраді.
Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.
Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.
Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.
При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників “живого вертепу”); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.
Переможці Фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.
Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 12 години 6 січня на електронну адресу [email protected] з поміткою “Фестиваль “З Різдвом Христовим!”. За додатковою інформацією звертатись до художнього керівника Палацу культури міста Луцька Тетяни Лець за телефоном 0954141888.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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