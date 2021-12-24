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У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів

У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
9 січня у Палаці культури міста Луцька відбудеться ХХІІІ фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”. Початок о 12 годині.

Про це інформують у Луцькраді.

Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.

Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.

Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.

При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників “живого вертепу”); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.

Переможці Фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.

Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 12 години 6 січня на електронну адресу [email protected] з поміткою “Фестиваль “З Різдвом Христовим!”. За додатковою інформацією звертатись до художнього керівника Палацу культури міста Луцька Тетяни Лець за телефоном 0954141888.

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Теги: фестиваль вертепів, конкурс, Луцьк, Різдво
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