У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів





Про це інформують у Луцькраді.



Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.



Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запрошуються творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.



Журі буде оцінювати конкурсні виступи колективів-учасників Фестивалю у чотирьох вікових категоріях: дитячі колективи – вік учасників до 6 років; дитячі колективи – вік учасників до 18 років; колективи – вік учасників від 18 років; родинні колективи. Тривалість конкурсного виступу – до 15 хвилин.



При оцінюванні вертепів враховуватиметься: зміст текстів біблійної і світської частин вертепної вистави; наявність вертепної атрибутики (ляльки, скринька, шопка, сценічні костюми ляльок та учасників “живого вертепу”); відображення традицій відзначення релігійних свят зимового циклу; виконавська майстерність; художнє оформлення дійства.



Переможці Фестивалю будуть нагороджені спеціальними відзнаками та грошовими винагородами.



Анкети-заявки про участь у Фестивалі подаються до 12 години 6 січня на електронну адресу

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