Стало відомо, хто вимагав хабарі у призовників у Ковелі





Як стало відомо Анатолій Герез.



Його батько – відомий на Ковельщині аграрник Сергій Герез, депутат Ковельської районної ради від Аграрної партії України; член постійної депутатської комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів; директор та один із засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки у селі Колодяжне.



Наразі вирішується питання щодо оголошення Анатолію Герезу про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 5 січня, Служба безпеки України повідомила про викриття працівника Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України на систематичному вимаганні хабарів Як стало відомо «Ковель media» з власних джерел, у поле зору СБУ потрапив начальник відділу призову Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримкиЙого батько – відомий на Ковельщині аграрник, депутат Ковельської районної ради від Аграрної партії України; член постійної депутатської комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів; директор та один із засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки у селі Колодяжне.Наразі вирішується питання щодо оголошення Анатолію Герезу про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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