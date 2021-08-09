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Стало відомо, хто вимагав хабарі у призовників у Ковелі

Стало відомо, хто вимагав хабарі у призовників у Ковелі
Вчора, 5 січня, Служба безпеки України повідомила про викриття працівника Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України на систематичному вимаганні хабарів.

Як стало відомо «Ковель media» з власних джерел, у поле зору СБУ потрапив начальник відділу призову Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолій Герез.

Його батько – відомий на Ковельщині аграрник Сергій Герез, депутат Ковельської районної ради від Аграрної партії України; член постійної депутатської комісії з питань сільського господарства, екології та земельних ресурсів; директор та один із засновників сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки у селі Колодяжне.

Наразі вирішується питання щодо оголошення Анатолію Герезу про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.


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Теги: хабарі, Ковель, військкомат, призовники
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