Вулиці стають чистими в рази швидше: Шацька громада купила багатофункціональний сміттєвоз за 1,5 мільйона





Раніше сміття тут вивозили тракторним причіпом. Це вимагало цілої команди працівників та значних затрат у часі. Тож довелося закуповувати техніку. Таких витрат громада собі не могла дозволити, тому за допомогою звернулися до народного депутата Степана Івахіва, йдетьчя у сюжеті



“До останнього моменту не вірили, що це вдасться, бо сьогодні техніка – це дороговартісні об’єкти, зараз багато усього реалізується на території громади, тому в нас не вистачало фінансового ресурсу”, – розповідає шацький селищний голова Сергій Карпук.



Народний обранець Степан Івахів відгукнувся на прохання і посприяв виділенню коштів. Тепер місцеві вулиці очищає від сміття новий багатофункціональний сміттєвоз за півтора мільйона гривень.



“Дякуємо, що в жовтні ми отримали транш і закупівля техніки стала реальністю. Отримали мільйон сто тисяч гривень, селищна рада доклала своїх 400 тисяч і сьогодні на службі у людей працює нова техніка. Дякуємо Степану Петровичу Івахіву, який відгукнувся на нашу пропозицію”, – каже Сергій Карпук.



Колектив підприємства сміттєвозом дуже задоволений. Вдячні нардепу за таке сприяння. Це значно полегшило роботу працівникам і тепер вулиці громади стають чистими в рази швидше. Новий сміттєвоз автоматично завантажує відходи, ущільнює їх і транспортує на полігон твердих побутових відходів. Він має заднє завантаження, що забезпечує зручний під’їзд до майданчика з контейнерами. Об’єм його бункера – 15 кубометрів. Така обновка, кажуть, значно полегшить роботу комунальників і вулиці будуть ще чистішими, а відтак громада – екологічнішою. Тепер тут мріють про власну автовишку. Втім, кажуть, сміттєвоз поклав початок закупівлі нової техніки, тож далі, сподіваються, усе буде рухатися у такому ж напрямку. До слова, завдяки сприянню народного депутата Степана Івахіва цьогоріч для Шацької громади виділили з соцеконому 2,5 мільйони гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чисті узбіччя та вулиці – один із пріоритетів для Шацької громади, ділиться її очільник. Втім, додає: коли вона стала більшою після приєднання ще 6 сільських рад, поратися з цим стало складніше. Адже у тих населених пунктах не був налагоджений централізований вивіз сміття, а місцеве комунальне підприємство не мало належної техніки, аби скрізь встигати й оперативно вивозити усе сміття.Раніше сміття тут вивозили тракторним причіпом. Це вимагало цілої команди працівників та значних затрат у часі. Тож довелося закуповувати техніку. Таких витрат громада собі не могла дозволити, тому за допомогою звернулися до народного депутата, йдетьчя у сюжеті 12 каналу “До останнього моменту не вірили, що це вдасться, бо сьогодні техніка – це дороговартісні об’єкти, зараз багато усього реалізується на території громади, тому в нас не вистачало фінансового ресурсу”, – розповідає шацький селищний головаНародний обранець Степан Івахів відгукнувся на прохання і посприяв виділенню коштів. Тепер місцеві вулиці очищає від сміття новий багатофункціональний сміттєвоз за півтора мільйона гривень.“Дякуємо, що в жовтні ми отримали транш і закупівля техніки стала реальністю. Отримали мільйон сто тисяч гривень, селищна рада доклала своїх 400 тисяч і сьогодні на службі у людей працює нова техніка. Дякуємо Степану Петровичу Івахіву, який відгукнувся на нашу пропозицію”, – каже Сергій Карпук.Колектив підприємства сміттєвозом дуже задоволений. Вдячні нардепу за таке сприяння. Це значно полегшило роботу працівникам і тепер вулиці громади стають чистими в рази швидше. Новий сміттєвоз автоматично завантажує відходи, ущільнює їх і транспортує на полігон твердих побутових відходів. Він має заднє завантаження, що забезпечує зручний під’їзд до майданчика з контейнерами. Об’єм його бункера – 15 кубометрів. Така обновка, кажуть, значно полегшить роботу комунальників і вулиці будуть ще чистішими, а відтак громада – екологічнішою. Тепер тут мріють про власну автовишку. Втім, кажуть, сміттєвоз поклав початок закупівлі нової техніки, тож далі, сподіваються, усе буде рухатися у такому ж напрямку. До слова, завдяки сприянню народного депутата Степана Івахіва цьогоріч для Шацької громади виділили з соцеконому 2,5 мільйони гривень.

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