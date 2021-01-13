Картопля – максимум двічі на тиждень і ніяких булочок: як тепер годуватимуть у шкільних їдальнях

Оленою Зеленською, має запрацювати повною мірою.



Оновлене меню для шкільних їдалень включає в себе 160 страв, - інформують у Держпродспоживслужбі.



У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.



Усі шкільні заклади з 1 січня 2022 року зобов’язані:



-зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;



-збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;



-зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;



-збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;



-збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.



Особливості продуктів:



-приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди;



-картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 6–7-денного перебування;



-відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна;



-салати треба заправляти перед видаванням;



-треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);



-надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;



-м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;



-насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій;



-у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння також можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру;



-сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів. Плавлений сир не дозволяється;



-сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;



-заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту;



-питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.



Заборони на продаж:



-у шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.



-газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, кава і гриби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 січня 2022 року завершився перехідний період з оновлення системи закупівель та освоєння нових технологічних карт. Наразі реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України, має запрацювати повною мірою.Оновлене меню для шкільних їдалень включає в себе 160 страв, - інформують у Держпродспоживслужбі.У ньому обмежено кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість споживання молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів і фруктів.-зменшити кількість цукру у 2-2,5 рази – до 7,5 г на один прийом їжі;-збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;-зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;-збільшити кількість м’яса птиці так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей;-збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.-приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди;-картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень у разі п’ятиденного перебування в школі, або не більше трьох разів на тиждень у разі 6–7-денного перебування;-відварювати овочі, щоби приготувати салати на наступний день, не можна;-салати треба заправляти перед видаванням;-треба надавати перевагу продуктам із вищим вмістом харчових волокон (наприклад, обирати гречку замість рису);-надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння;-м’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами;-насичені жири, зокрема вершкове масло, не мають становити понад 10% від загальної кількості калорій;-у стравах можуть бути очищені горіхи або насіння. Але про це треба вказувати в меню, аби діти з харчовими алергіями знали про це. Горіхи або насіння також можна пропонувати в окремій упаковці, але без глазурі й додавання цукру;-сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів. Плавлений сир не дозволяється;-сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі;-заборонено використовувати соуси та майонези, крім кетчупу з високим вмістом томатів на 100 грамів продукту;-питна вода має бути доступна завжди під час їжі, сік можна пропонувати в обмеженій кількості й без додавання цукру та підсолоджувачів.-у шкільних буфетах заборонено продавати солодкі хлібобулочні вироби, продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.-газовані напої, зокрема й солодкі, м’ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, непастеризовані соки та молочні продукти, кава і гриби.

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