Шацька лікарня отримала новий рентген-апарат. ВІДЕО





У часи пандемії, кажуть медики, це неприпустимо для медзакладу, адже такі обстеження – основний метод діагностики ковіду, йдеться у сюжеті



“Без рентген-обладнання дуже важко працювати, а старе обладнання виходило часто з ладу і це дуже утруднювало діагностичний процес”, – каже медичний директор КНП “Шацька районна лікарня” Роман Вензловський.



“В нас виникла потреба у придбанні нового апарату. Ми звернулися за допомогою на всі рівні, куди тільки могли, і з 4 таких потоків грошей було придбано цей апарат: це гроші соцеконому, гроші обласного бюджету, гроші громади і гроші районної Ковельської ради”, – пояснює директорка лікарні Світлана Крецу.



Вартість нового апарату становить понад 2,5 мільйона гривень. Левову частку, а саме 1,4 мільйона, виділили з державного бюджету. Це стало можливим завдяки сприянню народного депутата Степана Івахіва.



Новий апарат виробництва провідної корейської компанії. Лікарі кажуть: для них таке придбання – на вагу золота. Адже особливо у час пандемії лікарня без рентгену, як то кажуть, все одно, що без рук. А він – один на всю лікарню.



“Він є сучасним, цифровий, відповідає всім вимогам України та ЄС. Дозволить швидко та якісно обстежувати пацієнтів, вчасно ставити діагноз і покращить лікування пацієнтів”, – пояснює Роман Вензловський.



Медики кажуть: новому апараті значно краща якість зображення та швидкість його обробки. Він також дозволяє робити знімки як в горизонтальному положенні, так і у вертикальному. Колектив такій допомозі дуже радий і щиро дякує. Адже саме завдяки державній субвенції, так званому соцеконому, покупка стала можливою.



“Гроші, які прийшли до нас із соцеконому, це гроші, які були виділені нас саме Степаном Петровичем Івахівим”, – каже Світлана Крецу.



В свою чергу, помічник народного обранця Степана Івахіва каже, що нардеп не міг стояти осторонь потреб лікарів, адже нині розвиток медицини неабияк важливий.



“Степан Петрович Івахів цілеспрямовано працює на 21 окрузі системно. 30 мільйонів гривень в 2021 році було спрямовано народним депутатом на 21 округ”, – каже помічник народного депутата Володимир Бащук.



До слова, щороку у Шацькій лікарні проходять рентгенологічні обстеження до 3 тисяч пацієнтів. Тож тепер медики впевнені, що допомогти зможуть кожному і відкладати огляд на завтра через поломку апарату – не доведеться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацька лікарня отримала новий рентген-апарат. Такої обновки, діляться лікарі, вже давно чекали з нетерпінням. Колишнє обладнання вже “віджило своє”, часто виходило з ладу, а протягом останнього року районна лікарня була по кілька днів без рентгену.У часи пандемії, кажуть медики, це неприпустимо для медзакладу, адже такі обстеження – основний метод діагностики ковіду, йдеться у сюжеті 12 каналу “Без рентген-обладнання дуже важко працювати, а старе обладнання виходило часто з ладу і це дуже утруднювало діагностичний процес”, – каже медичний директор КНП “Шацька районна лікарня”“В нас виникла потреба у придбанні нового апарату. Ми звернулися за допомогою на всі рівні, куди тільки могли, і з 4 таких потоків грошей було придбано цей апарат: це гроші соцеконому, гроші обласного бюджету, гроші громади і гроші районної Ковельської ради”, – пояснює директорка лікарні Світлана Крецу.Вартість нового апарату становить понад 2,5 мільйона гривень. Левову частку, а саме 1,4 мільйона, виділили з державного бюджету. Це стало можливим завдяки сприянню народного депутатаНовий апарат виробництва провідної корейської компанії. Лікарі кажуть: для них таке придбання – на вагу золота. Адже особливо у час пандемії лікарня без рентгену, як то кажуть, все одно, що без рук. А він – один на всю лікарню.“Він є сучасним, цифровий, відповідає всім вимогам України та ЄС. Дозволить швидко та якісно обстежувати пацієнтів, вчасно ставити діагноз і покращить лікування пацієнтів”, – пояснює Роман Вензловський.Медики кажуть: новому апараті значно краща якість зображення та швидкість його обробки. Він також дозволяє робити знімки як в горизонтальному положенні, так і у вертикальному. Колектив такій допомозі дуже радий і щиро дякує. Адже саме завдяки державній субвенції, так званому соцеконому, покупка стала можливою.“Гроші, які прийшли до нас із соцеконому, це гроші, які були виділені нас саме Степаном Петровичем Івахівим”, – каже Світлана Крецу.В свою чергу, помічник народного обранця Степана Івахіва каже, що нардеп не міг стояти осторонь потреб лікарів, адже нині розвиток медицини неабияк важливий.“Степан Петрович Івахів цілеспрямовано працює на 21 окрузі системно. 30 мільйонів гривень в 2021 році було спрямовано народним депутатом на 21 округ”, – каже помічник народного депутата Володимир Бащук.До слова, щороку у Шацькій лікарні проходять рентгенологічні обстеження до 3 тисяч пацієнтів. Тож тепер медики впевнені, що допомогти зможуть кожному і відкладати огляд на завтра через поломку апарату – не доведеться.

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