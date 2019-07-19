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Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Різдво – чудова нагода провести більше часу із родиною та друзями. Утім цей час можна наповнити святковою атмосферою ще більше, якщо відвідати тематичні різдвяні дійства та заходи, що відбуватимуться у Луцьку.

Хоч цьогоріч Різдво у Луцьку – без снігу, особливу атмосферу все ж створюють мільйони вогнів міської ілюмінації та головного ялинкового тріо міста. Тож варто таки вирушати за межі домівки.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало перелік подій, які відбуватимуться у Луцьку 7,8 та 9 січня.

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7 січня

О 18:00 відбудеться музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.

Це вистава режисера-постановника Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика – Миколи Лисенка.

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 21:00 у пивному клубі «Оболонь» розпочнуться «Різдвяні гоцалки».

Вхід: 40 гривень.

8 січня

О 18:00 розпочнеться «Різдвяний концерт» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участі вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру.

У рамках концерту виконуватимуть колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.

Зауважимо, що таке ж дійство відбудеться і 9 січня о 18:00.

О 21: 00 розпочнеться туристично-розважальна вечірка «ДЕСЬ ПО СВІТУ 2.0» у пивному клубі «Оболонь».

Це з найуспішніших вечірок "Кораблика", яку проводили у 2017-2018 роках, і тепер вона продовження у вигляді частини 2.0.

Мова йде про "географічну" забаву під назвою "Десь по світу". Хоча, окрім географії, буде купа інших тем, розваг, гумору, різноманітних цікавинок і подарунків від "Кораблика" та партнерів.

Після вечірки будуть ще танці.

Вхід 50 грн.

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


9 січня

О 12 годині у Палаці культури міста Луцька відбудеться ХХІІІ фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”.

Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.

Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запросили творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.

О 12:00 відбудеться музична казка на дві дії «Бременські музиканти» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 13:00 в приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка розпочнеться обласний фестиваль святково-обрядових дійств «Три празники в гості».

Вхід вільний.

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 15:00 з Театрального майдану розпочнеться гастрономічна екскурсія Луцьком.

Гастромандрівка розпочнеться з дегустації медового глінтвейну в Центрі традиційної культури «Медова хата». Далі у кав'ярні «Золотий Дукат» відбудеться куштування свіжих «розалінок», спечених за рецептурою знаменитого кондитера італійця Чезаре Розаліні, що працював у Луцьку на початку ХХ століття.

Також усі спробують на смак караїмську національну страву – пиріжки «Кибини» у пекарні «Рekker». Скуштувати їх у Луцьку можна лише на екскурсії.

На завершення перед входом у Луцький замок з киплячого на дровах казана учасники екскурсії пригощатимуться духмяним та ігристим пивом з корицею від луцької ремісничої броварні LUCHAN.

Екскурсія безкоштовна. Оплачуються лише наїдки та напої. Вартість – 200 гривень. Обов'язкова попередня реєстрація за посиланням.

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 17:00 у мистецькому просторі «ГаРмИдЕр ангар-stage» відбудеться неймовірне дійство — різдвяна програма «ТИША». У дивовижній акустиці урбаністичного простору прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці. Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.

Дійство, яке ініціювала Катерина Теліпська, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — Василь Мойсіюк).

Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.

Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_09_01
Квитки можна оплатити також коштами із «єПідтримки»
Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9
Вхід — 150 грн
Кількість місць: обмежена
Дотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»
Інформація за номером: +38-099-248-18-86.

Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





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Теги: події, вихідні, куди піти, варте уваги
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