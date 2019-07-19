Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Хоч цьогоріч Різдво у Луцьку – без снігу, особливу атмосферу все ж створюють мільйони вогнів міської ілюмінації та головного ялинкового тріо міста. Тож варто таки вирушати за межі домівки.



Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало перелік подій, які відбуватимуться у Луцьку 7,8 та 9 січня.



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7 січня



О 18:00 відбудеться музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.



Це вистава режисера-постановника Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика – Миколи Лисенка.







О 21:00 у пивному клубі «Оболонь» розпочнуться «Різдвяні гоцалки».



Вхід: 40 гривень.



8 січня



О 18:00 розпочнеться «Різдвяний концерт» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участі вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру.



У рамках концерту виконуватимуть колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.



Зауважимо, що таке ж дійство відбудеться і 9 січня о 18:00.



О 21: 00 розпочнеться туристично-розважальна вечірка «ДЕСЬ ПО СВІТУ 2.0» у пивному клубі «Оболонь».



Це з найуспішніших вечірок "Кораблика", яку проводили у 2017-2018 роках, і тепер вона продовження у вигляді частини 2.0.



Мова йде про "географічну" забаву під назвою "Десь по світу". Хоча, окрім географії, буде купа інших тем, розваг, гумору, різноманітних цікавинок і подарунків від "Кораблика" та партнерів.



Після вечірки будуть ще танці.



Вхід 50 грн.







9 січня



О 12 годині у Палаці культури міста Луцька відбудеться ХХІІІ фестиваль вертепів “З Різдвом Христовим!”.



Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.



Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запросили творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.



О 12:00 відбудеться музична казка на дві дії «Бременські музиканти» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.







О 13:00 в приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка розпочнеться обласний фестиваль святково-обрядових дійств «Три празники в гості».



Вхід вільний.







О 15:00 з Театрального майдану розпочнеться гастрономічна екскурсія Луцьком.



Гастромандрівка розпочнеться з дегустації медового глінтвейну в Центрі традиційної культури «Медова хата». Далі у кав'ярні «Золотий Дукат» відбудеться куштування свіжих «розалінок», спечених за рецептурою знаменитого кондитера італійця Чезаре Розаліні, що працював у Луцьку на початку ХХ століття.



Також усі спробують на смак караїмську національну страву – пиріжки «Кибини» у пекарні «Рekker». Скуштувати їх у Луцьку можна лише на екскурсії.



На завершення перед входом у Луцький замок з киплячого на дровах казана учасники екскурсії пригощатимуться духмяним та ігристим пивом з корицею від луцької ремісничої броварні LUCHAN.



Екскурсія безкоштовна. Оплачуються лише наїдки та напої. Вартість – 200 гривень. Обов'язкова попередня реєстрація за посиланням.







О 17:00 у мистецькому просторі «ГаРмИдЕр ангар-stage» відбудеться неймовірне дійство — різдвяна програма «ТИША». У дивовижній акустиці урбаністичного простору прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці. Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.



Дійство, яке ініціювала Катерина Теліпська, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник — Василь Мойсіюк).



Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.



Квитки:

Квитки можна оплатити також коштами із «єПідтримки»

Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9

Вхід — 150 грн

Кількість місць: обмежена

Дотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»

Інформація за номером: +38-099-248-18-86.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдво – чудова нагода провести більше часу із родиною та друзями. Утім цей час можна наповнити святковою атмосферою ще більше, якщо відвідати тематичні різдвяні дійства та заходи, що відбуватимуться у Луцьку.Хоч цьогоріч Різдво у Луцьку – без снігу, особливу атмосферу все ж створюють мільйони вогнів міської ілюмінації та головного ялинкового тріо міста. Тож варто таки вирушати за межі домівки.підготувало перелік подій, які відбуватимуться у Луцьку 7,8 та 9 січня.відбудеться музична комедія на дві дії «Різдвяна ніч» у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.Це вистава режисера-постановниказа повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, музика – Миколи Лисенка.у пивному клубі «Оболонь» розпочнутьсяВхід: 40 гривень.розпочнетьсяу Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участі вокалістів, артистів балету, естрадно-симфонічного оркестру театру.У рамках концерту виконуватимуть колядки, щедрівки, українські народні та авторські пісні, твори зарубіжної класики.Зауважимо, що таке ж дійство відбудеться і 9 січня о 18:00.розпочнетьсяЦе з найуспішніших вечірок "Кораблика", яку проводили у 2017-2018 роках, і тепер вона продовження у вигляді частини 2.0.Мова йде про "географічну" забаву під назвою "Десь по світу". Хоча, окрім географії, буде купа інших тем, розваг, гумору, різноманітних цікавинок і подарунків від "Кораблика" та партнерів.Після вечірки будуть ще танці.Вхід 50 грн.Захід організовує департамент культури Луцької міської ради з метою відродження та збереження традицій вертепної драми старовинного українського народного лялькового театру, підвищення художньо-мистецького рівня театралізованих вертепів, пошуку нових текстів і постановок вертепної драми з волинським колоритом, збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх виконавської майстерності.Фестиваль є конкурсним. До участі у ньому запросили творчі колективи установ культури, навчальних закладів, громадських організацій та підприємств громади, родинні колективи.відбудетьсяу Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка.в приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка розпочнетьсяВхід вільний.з Театрального майдану розпочнетьсяГастромандрівка розпочнеться з дегустації медового глінтвейну в Центрі традиційної культури «Медова хата». Далі у кав'ярні «Золотий Дукат» відбудеться куштування свіжих «розалінок», спечених за рецептурою знаменитого кондитера італійця Чезаре Розаліні, що працював у Луцьку на початку ХХ століття.Також усі спробують на смак караїмську національну страву – пиріжки «Кибини» у пекарні «Рekker». Скуштувати їх у Луцьку можна лише на екскурсії.На завершення перед входом у Луцький замок з киплячого на дровах казана учасники екскурсії пригощатимуться духмяним та ігристим пивом з корицею від луцької ремісничої броварні LUCHAN.Екскурсія безкоштовна. Оплачуються лише наїдки та напої. Вартість – 200 гривень. Обов'язкова попередня реєстраціяу мистецькому просторі «ГаРмИдЕр ангар-stage» відбудеться неймовірне дійство —. У дивовижній акустиці урбаністичного простору прозвучать старовинні колядки та колядки в сучасній обробці. Піснеспіви вплетені у гармонійне дійство, де і музика, і слова, і енергії голосів та руху створять атмосферу тиші та світла.Дійство, яке ініціювала, створене у синергії багатьох митців. Співтворили: театр «ГаРмИдЕр» (режисерка — Руслана Порицька), поетка Ольга Ольхова, відеохудожник Олександр Загайний. А душею дійства і голосом «ТИШІ» став архієрейський хор «ОРАНТА» (керівник —).Тлом до музично-театральної постановки постає місто: Луцьк колядує і переливається різдвяними настроями, щедро виповнює сакральну зимову тишу глибокими сенсами — віри, любові, надії та особливої різдвяної радості.Квитки: https://secure.wayforpay.com/payment/garmyder_09_01 Квитки можна оплатити також коштами із «єПідтримки»Локація: «ГаРмИдЕр ангар-stage», вул. Залізнична, 9Вхід — 150 грнКількість місць: обмеженаДотримуємося карантинних обмежень згідно вимог до проведення заходів у «червоній зоні»Інформація за номером: +38-099-248-18-86.

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