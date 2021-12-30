Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:34
Зранку 6 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 45 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 38 людей перебуває під високими потоками кисню, в реанімації – 4. За минулу добу поступили 2 хворих, виписали – 4. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 38 людей перебуває під високими потоками кисню, в реанімації – 4. За минулу добу поступили 2 хворих, виписали – 4. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.
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