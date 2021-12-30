вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 6 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 45 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, 38 людей перебуває під високими потоками кисню, в реанімації – 4. За минулу добу поступили 2 хворих, виписали – 4. Хворі спожили трохи більше тонни кисню, залишалося 12,8 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кілька будинків залишилися без гарячої води і опалення
Сьогодні, 12:20
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:34
На Волині вночі сталися чотири ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Картопля – максимум двічі на тиждень і ніяких булочок: як тепер годуватимуть у шкільних їдальнях
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
04 січень, 11:30
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
30 грудень, 2021, 10:55
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
29 грудень, 2021, 12:30
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
28 грудень, 2021, 10:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку кілька будинків залишилися без гарячої води і опалення
Сьогодні, 12:20
 0
На рівненській трасі зіткнулися кінна підвода та авто: 4 людей у важкому стані, 2 коней загинули. ФОТО
Сьогодні, 12:05
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині вночі сталися чотири ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:20
 0
Картопля – максимум двічі на тиждень і ніяких булочок: як тепер годуватимуть у шкільних їдальнях
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8