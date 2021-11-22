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У Луцьку кілька будинків залишилися без гарячої води і опалення

У Луцьку кілька будинків залишилися без гарячої води і опалення
У зв'язку з необхідністю проведення ремонту технологічного обладнання сьогодні, 6 січня, припинила роботу котельня на просп. Відродження, 15б,.

Про це інформують у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».

У зв'язку з чим надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води тимчасово припинено для усіх її споживачів.

Завершення робіт та відновлення послуг - до 14:00.

Окрім того, у зв'язку із проведенням аварійних ремонтних робіт на тепловій мережі сьогодні тимчасово припинено постачання теплової енергії до житлових будинків на вул. Наливайка, 10, 10а, 12. Завершення робіт та відновлення опалення - до 14:00.

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Теги: Луцьктепло, гаряча вода, опалення, будинки, Луцьк
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