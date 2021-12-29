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У волинському селі загруз грейдер. ВІДЕО

У волинському селі загруз грейдер. ВІДЕО
У Турійському районі посеред дороги загруз грейдер.

Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".

Дорога на село Озеряни вкрита ямами і після дощу перетворилася на болота.

Там під час грейдерування загруз грейдер.


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Теги: дорога, Озеряни, загруз грейдер
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