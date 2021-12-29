У волинському селі загруз грейдер. ВІДЕО





Про це інформують у спільноті



Дорога на село Озеряни вкрита ямами і після дощу перетворилася на болота.



Там під час грейдерування загруз грейдер.





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