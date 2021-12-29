У волинському селі загруз грейдер. ВІДЕО
Сьогодні, 12:50
У Турійському районі посеред дороги загруз грейдер.
Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".
Дорога на село Озеряни вкрита ямами і після дощу перетворилася на болота.
Там під час грейдерування загруз грейдер.
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Про це інформують у спільноті "Твій Володимир".
Дорога на село Озеряни вкрита ямами і після дощу перетворилася на болота.
Там під час грейдерування загруз грейдер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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