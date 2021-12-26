Шахраї виманили у лучанина майже 30 тис грн під приводом нарахування COVID-виплат

Аферисти надсилають SMS і повідомляють, що громадяни можуть отримати свою виплату за вакцинацію проти COVID. Аби одержати кошти, необхідно перейти за вказаним посиланням, зазначити там свої персональні дані, номер банківської карти та CVV-код.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.«У такий спосіб зловмисники отримують доступ до вашої банківської карти, відповідно, поки ви не зрозуміли, що це шахраї, і не заблокували свої карти, вони швидко переводять всі наявні гроші, навіть кредитні, на інші рахунки. І замість того, щоб отримати кошти, громадяни залишаються ошуканими», - розповів начальник управління карного розшуку, заступник начальника Луцького РУП, повідомив, що лише на території обслуговування управління вже зафіксовано вісім таких випадків. Найбільша сума збитків – близько 30 тисяч гривень.«Лучанин надав інформацію і коди доступу так званим співробітникам банку, після цього відразу в нього було знято з рахунка майже 30 тисяч гривень», - повідомив Юрій Сидорук.Загалом на Волині вже зареєстровано близько 20 випадків шахрайств під приводом нарахування COVID-виплат. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження, тривають заходи щодо встановлення зловмисників.Поліція застерігає волинян від необдуманих дій та наголошує, що виплати за вакцинацію від COVID нараховують ЛИШЕ на віртуальні платіжні картки через застосунок «ДІЯ». Саме у застосунку надається детальна інструкція щодо отримання цих коштів.Також закликають не переходити за сумнівними посиланнями з повідомлень та не вводити там свої дані; не зазначати персональну інформацію та дані банківських карток під час телефонних розмов.Наголошують, що треба ігнорувати такі SMS й дзвінки та відразу блокувати абонентів.