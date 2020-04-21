На Волині помер колишній боєць батальйону «Айдар»

На Волині помер колишній боєць добровольчого батальйону «Айдар»Про це повідомляє журналісткаВійськовий наодився 12 травня 1986 року у місті Лозова Харківської області.Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У 2018 році переїхав жити до Луцька.Він пройшов найзапекліші бої 2014-го у складі легендарної ІІ роти «Захід» батальйону «Айдар». Під час боїв на Вергунському роз’їзді поблизу Луганська отримав важке поранення. Кілька осколків влучило в Євгена – пошкодило хребет і ногу, тож згодом отримав ІІ групу інвалідності і не зміг повернутися в батальйон.Після поранення він ще завершив навчання на юридичному факультеті військового інституту при Національному університеті ім. Тараса Шевченка.щиро співчуває усім рідним та близьким військового.