На Волині помер колишній боєць батальйону «Айдар»
Сьогодні, 13:09
На Волині помер колишній боєць добровольчого батальйону «Айдар» Євген Городничук.
Про це повідомляє журналістка Еля Коротинська у Фейсбук.
Військовий наодився 12 травня 1986 року у місті Лозова Харківської області.
Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У 2018 році переїхав жити до Луцька.
Він пройшов найзапекліші бої 2014-го у складі легендарної ІІ роти «Захід» батальйону «Айдар». Під час боїв на Вергунському роз’їзді поблизу Луганська отримав важке поранення. Кілька осколків влучило в Євгена – пошкодило хребет і ногу, тож згодом отримав ІІ групу інвалідності і не зміг повернутися в батальйон.
Після поранення він ще завершив навчання на юридичному факультеті військового інституту при Національному університеті ім. Тараса Шевченка.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває усім рідним та близьким військового.
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Про це повідомляє журналістка Еля Коротинська у Фейсбук.
Військовий наодився 12 травня 1986 року у місті Лозова Харківської області.
Був членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". У 2018 році переїхав жити до Луцька.
Він пройшов найзапекліші бої 2014-го у складі легендарної ІІ роти «Захід» батальйону «Айдар». Під час боїв на Вергунському роз’їзді поблизу Луганська отримав важке поранення. Кілька осколків влучило в Євгена – пошкодило хребет і ногу, тож згодом отримав ІІ групу інвалідності і не зміг повернутися в батальйон.
Після поранення він ще завершив навчання на юридичному факультеті військового інституту при Національному університеті ім. Тараса Шевченка.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває усім рідним та близьким військового.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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