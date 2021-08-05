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На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО

На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО
Сьогодні, 6 січня, поліцейські Ковельського районного управління поліції завітали до мешканців Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що розташований у Ковелі, та привітали їх з різдвяними святами.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Зазначимо, що там проживають діти з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або діти, чиї батьки неналежно виконують своїх обов’язків.

До зустрічі з малечою правоохоронці готувались заздалегідь і купили не лише солодкі подарунки, а й настільні ігри, що розвивають моторику та логічне мислення.

Спілкування з дітьми минуло в невимушеній атмосфері, вихованці проводжали гостей щирими посмішками та гарним настроєм.

«Це не останній наш візит до центру. Ми завжди готові прийти на допомогу і підтримати тих, хто цього потребує», – наголосили поліцейські.
На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО
На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО
На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО

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Теги: поліція, Ковель, діти
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