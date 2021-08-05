На Волині поліцейські влаштували свято для дітей особливої долі. ФОТО
Сьогодні, 18:33
Сьогодні, 6 січня, поліцейські Ковельського районного управління поліції завітали до мешканців Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що розташований у Ковелі, та привітали їх з різдвяними святами.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Зазначимо, що там проживають діти з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або діти, чиї батьки неналежно виконують своїх обов’язків.
До зустрічі з малечою правоохоронці готувались заздалегідь і купили не лише солодкі подарунки, а й настільні ігри, що розвивають моторику та логічне мислення.
Спілкування з дітьми минуло в невимушеній атмосфері, вихованці проводжали гостей щирими посмішками та гарним настроєм.
«Це не останній наш візит до центру. Ми завжди готові прийти на допомогу і підтримати тих, хто цього потребує», – наголосили поліцейські.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Зазначимо, що там проживають діти з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, або діти, чиї батьки неналежно виконують своїх обов’язків.
До зустрічі з малечою правоохоронці готувались заздалегідь і купили не лише солодкі подарунки, а й настільні ігри, що розвивають моторику та логічне мислення.
Спілкування з дітьми минуло в невимушеній атмосфері, вихованці проводжали гостей щирими посмішками та гарним настроєм.
«Це не останній наш візит до центру. Ми завжди готові прийти на допомогу і підтримати тих, хто цього потребує», – наголосили поліцейські.
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