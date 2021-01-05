Коли у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудуться різдвяні богослужіння. РОЗКЛАД





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



РІЗДВЯНІ ВІДПРАВИ



6 січня, четвер, Навечір’я Різдва Христового



8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого



17.00 – Всенічна



7 січня, п’ятниця, РІЗДВО ХРИСТОВЕ



7.00 – Літургія (жіночий монастир)



7.30 – Літургія (нижній храм)



9.00 – Літургія



17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»



8 січня, субота, Собор Пресвятої Богородиці



7.00 – Літургія (жіночий монастир)



7.30 – Літургія (нижній храм)



9.00 – Літургія



17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді



9 січня, неділя, Апостола й першомученика архідиякона Стефана



7.00 – Літургія (жіночий монастир)



7.30 – Літургія (нижній храм)



9.00 – Літургія



10.30 – Літургія для дітей



17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»



ЗВИЧАЙНІ ВІДПРАВИ



Великі свята й неділі



Напередодні: 17.00 – Всенічна



У день свята чи в неділю:



7.30 – Літургія у нижньому храмі



9.00 – Літургія



10.30 – Літургія для дітей у нижньому храмі (тільки в неділю)



17.00 – Вечірня, акафіст



Будні



9.00 – Літургія, панахида (у середу й п’ятницю після Літургії – водосвятний молебень)



17.00 – Вечірня (окрім середи)



У великі свята й неділі верхній храм відкривається о 8.30, а в будні – о 8.00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку оприлюднили розклад богослужінь.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.6 січня, четвер, Навечір’я Різдва Христового8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого17.00 – Всенічна7.00 – Літургія (жіночий монастир)7.30 – Літургія (нижній храм)9.00 – Літургія17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»7.00 – Літургія (жіночий монастир)7.30 – Літургія (нижній храм)9.00 – Літургія17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді7.00 – Літургія (жіночий монастир)7.30 – Літургія (нижній храм)9.00 – Літургія10.30 – Літургія для дітей17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»Великі свята й неділіНапередодні: 17.00 – ВсенічнаУ день свята чи в неділю:7.30 – Літургія у нижньому храмі9.00 – Літургія10.30 – Літургія для дітей у нижньому храмі (тільки в неділю)17.00 – Вечірня, акафістБудні9.00 – Літургія, панахида (у середу й п’ятницю після Літургії – водосвятний молебень)17.00 – Вечірня (окрім середи)У великі свята й неділі верхній храм відкривається о 8.30, а в будні – о 8.00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію