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Коли у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудуться різдвяні богослужіння. РОЗКЛАД

Коли у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудуться різдвяні богослужіння. РОЗКЛАД
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку оприлюднили розклад богослужінь.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

РІЗДВЯНІ ВІДПРАВИ

6 січня, четвер, Навечір’я Різдва Христового

8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого

17.00 – Всенічна

7 січня, п’ятниця, РІЗДВО ХРИСТОВЕ

7.00 – Літургія (жіночий монастир)

7.30 – Літургія (нижній храм)

9.00 – Літургія

17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»

8 січня, субота, Собор Пресвятої Богородиці

7.00 – Літургія (жіночий монастир)

7.30 – Літургія (нижній храм)

9.00 – Літургія

17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді

9 січня, неділя, Апостола й першомученика архідиякона Стефана

7.00 – Літургія (жіночий монастир)

7.30 – Літургія (нижній храм)

9.00 – Літургія

10.30 – Літургія для дітей

17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»

ЗВИЧАЙНІ ВІДПРАВИ

Великі свята й неділі

Напередодні: 17.00 – Всенічна

У день свята чи в неділю:

7.30 – Літургія у нижньому храмі

9.00 – Літургія

10.30 – Літургія для дітей у нижньому храмі (тільки в неділю)

17.00 – Вечірня, акафіст

Будні

9.00 – Літургія, панахида (у середу й п’ятницю після Літургії – водосвятний молебень)

17.00 – Вечірня (окрім середи)

У великі свята й неділі верхній храм відкривається о 8.30, а в будні – о 8.00.

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Теги: Різдво, Луцьк, богослужіння, собор
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