Коли у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудуться різдвяні богослужіння. РОЗКЛАД
Сьогодні, 13:44
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку оприлюднили розклад богослужінь.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
РІЗДВЯНІ ВІДПРАВИ
6 січня, четвер, Навечір’я Різдва Христового
8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого
17.00 – Всенічна
7 січня, п’ятниця, РІЗДВО ХРИСТОВЕ
7.00 – Літургія (жіночий монастир)
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»
8 січня, субота, Собор Пресвятої Богородиці
7.00 – Літургія (жіночий монастир)
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді
9 січня, неділя, Апостола й першомученика архідиякона Стефана
7.00 – Літургія (жіночий монастир)
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія
10.30 – Літургія для дітей
17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»
ЗВИЧАЙНІ ВІДПРАВИ
Великі свята й неділі
Напередодні: 17.00 – Всенічна
У день свята чи в неділю:
7.30 – Літургія у нижньому храмі
9.00 – Літургія
10.30 – Літургія для дітей у нижньому храмі (тільки в неділю)
17.00 – Вечірня, акафіст
Будні
9.00 – Літургія, панахида (у середу й п’ятницю після Літургії – водосвятний молебень)
17.00 – Вечірня (окрім середи)
У великі свята й неділі верхній храм відкривається о 8.30, а в будні – о 8.00.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
РІЗДВЯНІ ВІДПРАВИ
6 січня, четвер, Навечір’я Різдва Христового
8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого
17.00 – Всенічна
7 січня, п’ятниця, РІЗДВО ХРИСТОВЕ
7.00 – Літургія (жіночий монастир)
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»
8 січня, субота, Собор Пресвятої Богородиці
7.00 – Літургія (жіночий монастир)
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді
9 січня, неділя, Апостола й першомученика архідиякона Стефана
7.00 – Літургія (жіночий монастир)
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія
10.30 – Літургія для дітей
17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»
ЗВИЧАЙНІ ВІДПРАВИ
Великі свята й неділі
Напередодні: 17.00 – Всенічна
У день свята чи в неділю:
7.30 – Літургія у нижньому храмі
9.00 – Літургія
10.30 – Літургія для дітей у нижньому храмі (тільки в неділю)
17.00 – Вечірня, акафіст
Будні
9.00 – Літургія, панахида (у середу й п’ятницю після Літургії – водосвятний молебень)
17.00 – Вечірня (окрім середи)
У великі свята й неділі верхній храм відкривається о 8.30, а в будні – о 8.00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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