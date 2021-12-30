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Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір

Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір
Розпочинати вечерю у Святий вечір або Надвечір'я Різдва, який православні християни відзначають ввечері 6 січня, потрібно з куштування куті. Ця обрядова страва є символом роду, достатку та здоров’я.

Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею Людмила Мірошниченко-Гусак.

Напередодні у музеї відвідувачів навчали готувати кутю. Зі слів луцької етнографині, до Святвечора господині готують 12 традиційних пісних страв.

Перед тим, як приступити до приготування куті, у відділі давньої історії музею відвідувачі шукали усе, пов’язане з цією обрядовою стравою, – каже етнографиня. З-поміж злаків обирали потрібну крупу, шукали олійницю, макітру та глек.
Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір

Відвідувачка музею, школярка Єва Міндюк розповіла: кутю готували з пшениці, з льону робили олію, а маком смачили традиційну різдвяну страву.

Приготування куті розпочинається з того, що необхідно потовкти пшеницю у ступі.
Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір

Єдиного рецепту приготування куті на Волині немає, однак є відомості про те, як святкову страву готували в різних населених пунктах області, – говорить музейниця.

"Десь родила більше пшениця, тому використовували пшеницю, десь родив ячмінь, тому використовували ячмінь. В когось була пасіка, могли дістати мед і використовувати цей інгредієнт. Хто не міг, то старався добути олію і засмачити олією, а потім і шкварками", – зазначила завідувачка відділу етнографії музею.

Потовчену кутю слід засмачили медом, додати мак, родзинки та горіхи, – розповіла школярка Єва Міндюк.
Луцька етнографиня розповіла про обрядові страви на Святвечір

"Вона (кутя – ред.) тут смачна. В бабусі, звичайно, смачніше, бо вона вже її багато років робить, але тут ми ж її перший раз робили разом. Вона смачна, бо є горіхи, мед", – каже дівчинка.

Готову кутю залишають у великій мисці чи макітрі для подальшого частування. "Одна спільна страва об’єднує. І коли кожен бере своєю ложкою ту страву, то вони ніби одне ціле: одна родина, одна сім'я", – додала етнографиня Людмила Мірошниченко-Гусак.


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Теги: Волинь, музей, Святвечір
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