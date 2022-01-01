В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення
Сьогодні, 14:15
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті зіткнулися дві BMW
Сьогодні, 14:51
Село на Волині десятиліттями живе без питної води. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення
Сьогодні, 14:15
Куди у Луцьку піти на різдвяні вихідні. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Коли у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудуться різдвяні богослужіння. РОЗКЛАД
Сьогодні, 13:44
Медіа