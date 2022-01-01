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В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення

В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення
В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.
Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

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Теги: Україна, ковід-щеплення, бустерна доза
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