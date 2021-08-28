Село на Волині десятиліттями живе без питної води. ВІДЕО





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Причина неякісної води, за словами фахівців, забруднений грунт внаслідок роботи шахти. Її не раз досліджували, але усі аналізи в нормі. Щоправда, чи є нормою колір води та осад? Вирішити проблему місцеві намагалися десятиліттями. Один із варіантів – встановлення водопроводу – почали реалізовувати. Тоді селяни самі взяли на себе частину витрат.



“Тут був голова сільради. Грошей взяв, а води не зробив. Проробив одну лінію”, – кажуть місцеві.



Сільського голови нині у Поромові немає, після децентралізації тут – голова громади. Він, каже, з проблемою добре знайомий, тож питання води включили до стратегії розвитку громади впродовж 2022-2028 років.



“Було б дуже добре встановити водонапірні вежі, а біля них – очисні споруди, щоб цю воду очищувати. Однак, такі роботи та обладнання – не дешеві. Ми не можемо самі цей проект здійснити. Зараз на рівні держави є проект “Здорова вода”. Я думаю, що ми в цей проект зможемо потрапити”, – каже голова Поромівської громади Олег Савчук.



Цю державну програму реалізовуватимуть впродовж 2022-2026 років, тож у мешканців Поромова є можливість вже у найближчі роки врешті отримати очищену та прозору воду, адже в КабМіні обіцяють забезпечити прісною та якісною водою усі населені пункти, в яких досі її немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Без питної води впродовж десятиліть. Рідину, що у жителів села Поромів Володимир-Волинського району тече зі свердловин чи набирають у криницях, водою назвати важко. Вона жовта, помаранчева, червона, з осадом, але аж ніяк не прозора.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Причина неякісної води, за словами фахівців, забруднений грунт внаслідок роботи шахти. Її не раз досліджували, але усі аналізи в нормі. Щоправда, чи є нормою колір води та осад? Вирішити проблему місцеві намагалися десятиліттями. Один із варіантів – встановлення водопроводу – почали реалізовувати. Тоді селяни самі взяли на себе частину витрат.“Тут був голова сільради. Грошей взяв, а води не зробив. Проробив одну лінію”, – кажуть місцеві.Сільського голови нині у Поромові немає, після децентралізації тут – голова громади. Він, каже, з проблемою добре знайомий, тож питання води включили до стратегії розвитку громади впродовж 2022-2028 років.“Було б дуже добре встановити водонапірні вежі, а біля них – очисні споруди, щоб цю воду очищувати. Однак, такі роботи та обладнання – не дешеві. Ми не можемо самі цей проект здійснити. Зараз на рівні держави є проект “Здорова вода”. Я думаю, що ми в цей проект зможемо потрапити”, – каже голова Поромівської громадиЦю державну програму реалізовуватимуть впродовж 2022-2026 років, тож у мешканців Поромова є можливість вже у найближчі роки врешті отримати очищену та прозору воду, адже в КабМіні обіцяють забезпечити прісною та якісною водою усі населені пункти, в яких досі її немає.

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