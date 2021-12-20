У волинському місті зіткнулися дві BMW





Про це пише



Навпроти зупинки “Слов’янський” зіткнулися два легкових автомобілі BMW синього та сірого кольорів.



Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, люди, на щастя, не постраждали.



До слова, напередодні свята на вулиці Ковельській спостерігаються значні затори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Різдва в обідню пору 6-го січня у Володимирі по вулиці Ковельській трапилась аварія.Про це пише БУГ Навпроти зупинки “Слов’янський” зіткнулися два легкових автомобілі BMW синього та сірого кольорів.Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, люди, на щастя, не постраждали.До слова, напередодні свята на вулиці Ковельській спостерігаються значні затори.

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