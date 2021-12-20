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У волинському місті зіткнулися дві BMW

У волинському місті зіткнулися дві BMW
Напередодні Різдва в обідню пору 6-го січня у Володимирі по вулиці Ковельській трапилась аварія.

Про це пише БУГ.

Навпроти зупинки “Слов’янський” зіткнулися два легкових автомобілі BMW синього та сірого кольорів.

Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, люди, на щастя, не постраждали.

До слова, напередодні свята на вулиці Ковельській спостерігаються значні затори.
У волинському місті зіткнулися дві BMW

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Теги: аварія, Володимир, BMW
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