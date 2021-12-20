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Суд наклав арешт на майно Петра Порошенка

Суд наклав арешт на майно Петра Порошенка
Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про накладання арешту на майно п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Відповідну ухвалу суду було оголошено під час судового засідання у четвер, пише Українська правда.

Рішення прийняте за клопотанням прокуратури про арешт всього майна та активів політика, який зараз перебуває на відпочинку.

Раніше Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва клопотання про арешт майна Порошенка.

6 січня сам Порошенко заявив, що не зможе повернутися до України у першій половині січня, як повідомляв раніше – натомість планує прибути 17 січня.

Нагадуємо, що 20 грудня правоохоронці направили поштою п'ятому президентові України Петру Порошенку підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу.

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Теги: Порошенко, арешт майна, державна зрада
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